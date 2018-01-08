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    Трамп заявляет о возрождении американской мечты

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    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что американская мечта возвращается к жизни благодаря тому, что "республиканцы объединились".
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявляет о возрождении американской мечты, говорится во фрагментах его речи, которые в понедельник распространил Белый дом.

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    Как ожидается, Трамп выступит в городе Нэшвилл (штат Теннесси) в ближайшие часы.

    "Американская мечта возвращается к жизни. Недавно мы приняли крупнейшие в истории законы о налоговых послаблениях и реформах в размере 5,5 триллионов долларов", — говорится в речи, фрагменты которой поступили в РИА Новости.

    В речи указывается, что "большинство из этих льгот адресованы работающим американцам, небольшим компаниям и семейным фермам".

    Трамп заявляет, что "компании в США уже начали поднимать зарплаты, и более 100 фирм предоставили бонусы тысячам своих сотрудников в результате одобренных огромных налоговых послаблений".

    Президент обращает внимание на то, что все демократы в конгрессе проголосовали против данных нововведений. Однако, по его словам, они стали возможны благодаря тому, что "республиканцы объединились".

    В своей речи Трамп обращает внимание на то, что с принятием реформ "американские компании переходят с самого высокого уровня налогов в развитых странах в прошлом году на один из наиболее конкурентоспособных в нынешнем, то есть с 35% до 21%".

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал себя "гением" на фоне критики его умственных способностей.

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