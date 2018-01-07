Глава ЦРУ: Ким Чен Ына напугали сообщения Трампа в Twitter

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КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомлен с сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа про "ядерную кнопку" и сейчас "идет на попятную" в результате политики США, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

Ранее лидер Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране. Позже Трамп ответил на это, что у него тоже есть ядерная кнопка, "но она гораздо больше и мощнее".

"Не могу сказать, прочитал ли Ким Чен Ын этот твит, потому что я не могу этого доказать. Но я уверен, что он прочитал", — заявил Помпео в эфире телеканала CBS.

Директор также выразил мнение, что такие записи в Twitter помогают лучше донести позицию США, которая заключается в непринятии ядерного статуса КНДР. "Думаю, в этом послании, как и в остальных посланиях президента, госдепартамента, вы увидели ясную политику (США). И очень важно, что Ким Чен Ын понимает эту ясность", — сказал Помпео.

По его словам, результатом такой политики США стало то, что КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей. "Он (Ким Чен Ын – ред.) ищет точку опоры, чтобы пойти на попятную, что полностью соответствует его действиям в прошлом. Когда он видит угрозу, он пытается примириться. Можете быть уверены, что эта администрация (США) не попадется в ту же ловушку, как попались прежние администрации", — заявил глава ведомства.

Накануне Трамп, выступая перед журналистами, заявил, что, по словам "многих людей", изменение политики КНДР стало бы невозможно без его "риторики и жесткой позиции".