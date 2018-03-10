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    Наталья Влащенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Антон Геращенко. Архивное фото
    Скандал из-за Портнова и "наезды" на ZIK. Геращенко соблюдает молчание
    04:42 26.01.2018
    1269Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В самом начале медиаскандала Антон Геращенко выразил поддержку Ивану Виннику, покинувшему студию ZIKa из-за появления в эфире чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Однако после этого нардеп ни словом не обмолвился о ситуации.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов - нардепу Геращенко: в чем твоя мораль, лицемерная тварь?
    02:33 25.01.2018
    31349Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Юрист Андрей Портнов, который оказался в центре медиаскандала вокруг телеканала ZIK, обратился с чередой жестких вопросов к народному депутату Антону Геращенко.
    Журналист Наталья Влащенко
    Скандал из-за Портнова. Влащенко намекнула, от кого поступали угрозы
    00:49 25.01.2018
    1190Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Журналистка и директор телеканала ZIK заявила, что фамилия депутата от "Народного фронта", который, по ее словам, угрожал праворадикалами, уже известна руководителям всех силовых ведомств.
    Журналист, взявшая интервью у Портнова, вышла к митингующим. Видео
    "Ты знаешь о судьбе Бузины?". Ведущая канала ZIK заявила об угрозах 
    17:25 24.01.2018
    3630Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Ведущая программы Hard, генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко, которая взяла интервью у бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова, вышла к протестующим и заявила об угрозах от депутатов "Народного фронта".
    Прямой эфир телеканала ZIK с Андреем Портновым
    Под офисом ZIK пройдет акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко
    13:24 23.01.2018
    955Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Организаторы акции утверждают, что недопустим показ интервью с Андреем Портновым в годовщину убийства Сергея Нигояна во время Евромайдана. От телеканала требуют увольнения Влащенко и извинений.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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