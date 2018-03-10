В самом начале медиаскандала Антон Геращенко выразил поддержку Ивану Виннику, покинувшему студию ZIKa из-за появления в эфире чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Однако после этого нардеп ни словом не обмолвился о ситуации.
Ведущая программы Hard, генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко, которая взяла интервью у бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова, вышла к протестующим и заявила об угрозах от депутатов "Народного фронта".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ведущая программы Hard, генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко, которая взяла интервью у бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова, вышла к протестующим и заявила об угрозах от депутатов "Народного фронта".
Ведущая программы Hard, генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко, которая взяла интервью у бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова, вышла к протестующим и заявила об угрозах от депутатов "Народного фронта".