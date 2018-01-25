Портнов - нардепу Геращенко: в чем твоя мораль, лицемерная тварь?

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов задался вопросом, специально ли нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко приурочил угрозы в адрес ведущей телеканала ZIK Натальи Влащенко в четвертую годовщину первых убийств на Майдане во время Революции достоинства.

Напомним, выступая недавно в эфире телеканала ZIK, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого телестудию со скандалом покинул нардеп от БПП Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, связав его редакционную политику с реакцией владельца Петра Дыминского на открытое против него уголовное производство в связи со смертельным ДТП.

"В эфире NewsOne стало известно, что Наташе Влащенко угрожал радикалами и возможным убийством депутат НФ (Антон) Геращенко. Сделал он это в понедельник, в четвёртую годовщину первых убийств на Майдане", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Экс-чиновник АПУ задался вопросом, специально ли Геращенко приурочил свои угрозы журналисту именно к этому дню, "точно зная, что погибшие активисты боролись и погибли на Майдане за ценности, основой которых являлась свобода слова и журналисткой деятельности".

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"Как ты будешь отвечать на это, циничная и лицемерная тварь? В чем твоя мораль? Что с тобой нужно теперь сделать? Может также пригрозить тебе убийством или заблокировать вход в твой Народный Фронт? Или пустить на тебя тысячу порохоботов? Или прислать к тебе радикалов и титушек? Чем отличается это от того, что ты наговорил в адрес журналиста Влащенко?" — возмутился Портнов, который уже несколько лет находится за пределами Украины.

Facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова об угрозах журналисту Наталье Влащенко

Отметим, накануне, 24 января, под офисом ZIKа прошла акция протеста. Активисты требовали от руководства телеканала пересмотреть его редакционную политику и принять "срочные кадровые решения".

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