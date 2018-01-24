"Ты знаешь о судьбе Бузины?". Ведущая канала ZIK заявила об угрозах

"До эфира с Портновым позвонил депутат из "Народного фронта" и пригрозил, сказав: "Ты знаешь о судьбе (журналиста Олеся — Ред.) Бузины". Я сразу обратилась в спецслужбы", — сказала Наталья Влащенко.

По ее словам, фамилию одного из организаторов травли телеканала в соцсетях знают генеральный прокурор Юрий Луценко, глава СБУ Василий Грицак и руководители всех спецслужб.

"Наша профессия требует от нас выполнять свои обязанности, что мы и делаем", — подчеркнула журналист.

Известный журналист Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука.

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Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в АТО. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.

Выступая ранее в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.