Активисты под телеканалом ZIK возмущались появлением Портнова в эфире

В Киеве активисты собрались у здания телеканала ZIK. Несколько десятков человек агрессивно выражали свое несогласие с редакционной политикой канала и требовали срочных кадровых решений.

Непосредственно перед акцией организатор Мирослав Олешко заявил, что цель протеста — добиться увольнения журналиста Натальи Влащенко и извинений от телеканала за интервью с бывшим заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым.

"В четвертую годовщину убийства Нигояна, Героя Небесной Сотни, телеканал ЗИК в программе генпродюсера телеканала Натальи Влащенко показывает интервью с одним из главных виновников расстрела майдановцев — Андреем Портновым, который 4 года назад 22 января 2014 занимал должность советника Виктора Януковича и первого заместителя Главы администрации президента Януковича", — написал он на странице мероприятия в Facebook.

Напомним, что, выступая в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

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Позднее спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.