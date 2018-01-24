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    Активисты под телеканалом ZIK возмущались появлением Портнова в эфире

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    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова (68)

    (обновлено: )26605
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве активисты собрались у здания телеканала ZIK. Несколько десятков человек агрессивно выражали свое несогласие с редакционной политикой канала и требовали срочных кадровых решений. 

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
    Скандал с Портновым в эфире. Господа, а какие вопросы к журналистам?

    Непосредственно перед акцией организатор Мирослав Олешко заявил, что цель протеста — добиться увольнения журналиста Натальи Влащенко и извинений от телеканала за интервью с бывшим заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым.

    "В четвертую годовщину убийства Нигояна, Героя Небесной Сотни, телеканал ЗИК в программе генпродюсера телеканала Натальи Влащенко показывает интервью с одним из главных виновников расстрела майдановцев — Андреем Портновым, который 4 года назад 22 января 2014 занимал должность советника Виктора Януковича и первого заместителя Главы администрации президента Януковича", — написал он на странице мероприятия в Facebook.

    Напомним, что, выступая в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

    Смотрите также: Перестановки в НБУ. Азаров о главном страхе Порошенко

    Позднее спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.

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