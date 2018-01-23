Геращенко вмешался в скандал вокруг телеканала из-за эфира с Портновым

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Антон Геращенко ("Народный фронт") поддержал коллегу по парламенту Ивана Винника ("Блок Петра Порошенко"), покинувшего студию телеканала ZIK в знак протеста против трансляции в эфире программы с бывшим заместителем главы Администрации Виктора Януковича Андреем Портновым.
"Иван Винник заявил о том, что считает аморальным и недопустимым в день четвертой годовщины убийства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского устраивать "теплую ванну" в эфире всеукраинского телеканала одному из самых преданных защитников Виктора Януковича — Андрею Портнову", — написал он на своей странице в Facebook.
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По его мнению, телеканал ZIK "постепенно теряет лицо и превращается в помойку".
"Не исключаю, что вслед за Андреем Портновым в эфире этого канала появятся Янукович, Пшонка, Захарченко", — возмутился Геращенко.
Винник покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием Андрея Портнова.
Сам Портнов позже пообещал, что "пропадать больше надолго" не станет, будет "чаще появляться и радовать Вас в перерывах между оперой, лоукостом и фантастичной кавой".