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    Геращенко вмешался в скандал вокруг телеканала из-за эфира с Портновым

    Тема:

    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова (64)

    (обновлено: )1684119
    По мнению народного депутата Антона Геращенко, вслед за Андреем Портновым в эфире телеканала ZIK могут появиться Виктор Янукович, Виктор Пшонка и Александр Захарченко.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Антон Геращенко ("Народный фронт") поддержал коллегу по парламенту Ивана Винника ("Блок Петра Порошенко"), покинувшего студию телеканала ZIK в знак протеста против трансляции в эфире программы с бывшим заместителем главы Администрации Виктора Януковича Андреем Портновым.

    Нардеп со скандалом покинул студию из-за виртуального Портнова. Видео
    Dmitriy Trushenko/Youtube
    Нардеп со скандалом покинул студию из-за "виртуального Портнова"

    "Иван Винник заявил о том, что считает аморальным и недопустимым в день четвертой годовщины убийства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского устраивать "теплую ванну" в эфире всеукраинского телеканала одному из самых преданных защитников Виктора Януковича — Андрею Портнову", — написал он на своей странице в Facebook.

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    По его мнению, телеканал ZIK "постепенно теряет лицо и превращается в помойку".

    "Не исключаю, что вслед за Андреем Портновым в эфире этого канала появятся Янукович, Пшонка, Захарченко", — возмутился Геращенко.

    Антон Геращенко/Facebook, 23 января 2018

    Винник покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием Андрея Портнова.

    Сам Портнов позже пообещал, что "пропадать больше надолго" не станет, будет "чаще появляться и радовать Вас в перерывах между оперой, лоукостом и фантастичной кавой".

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