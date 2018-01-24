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    Портнов прокомментировал травлю телеканала ZIK

    Тема:

    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова (67)

    (обновлено: )898150
    Андрей Портнов отметил, что основная претензия "президентских ботов" - интервью с ним в годовщину первых убийств в центре Киева. При этом он подчеркнул, что "к убийству первых активистов причастны именно функционеры Майдана".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Бывший первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича обвинил власти Украины в травле телеканала ZIK после его участия в эфире.

    Выступая ранее в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.

    Андрей Портнов. Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Портнов о том, сколько украинцам "осталось терпеть Порошенко"

    "Еще несколько тезисов о травле телеканала ZIK. Основная претензия президентских ботов — интервью со мной в годовщину первых убийств на Майдане. Я с уверенностью считаю, что к убийству первых активистов причастны именно функционеры Майдана. Именно они получили от трагедии самые большие преференции, использовали их для эскалации беспорядков и дальнейшего прихода к власти", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

    При этом он подчеркнул, что действующая власть не заинтересована в расследовании убийств.

    "Виновных не нашли. Тупость, бездарность, нежелание расследовать или принятый самими же закон об амнистии, запретивший расследовать противоправную деятельность активистов Майдана, что именно стало этому причиной — определит время", — добавил экс-замглавы АП.

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    Портнов заявил, что власть не имеет "морального права упоминать о погибших".

    "Потому что они потеряли свои жизни за другие ценности, чем нанимать сотни продажных ботов, получающих гонорары украденными из бюджета деньгами. Ботов, знающих, что это средства именно от торговли с оккупированными территориями, сокрытыми от налогообложения, украденными у украинской армии и отмытыми в безналоговых офшорах, скрытыми в доходах от покупки российского газа, прибылей Липецкой кондитерской фабрики и закупок по завышенным ценам бронетехники на принадлежащих своему Президенту заводах", — заключил он.

    Андрей Портнов/Facebook, 23 января 2018

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