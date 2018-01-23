Скандал с Портновым в эфире. Господа, а какие вопросы к журналистам?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Бурным скандалом обернулась попытка одного из украинских телеканалов едва ли не впервые за четыре года спросить о произошедшем на Майдане тех, кто тогда находился при власти. Бурную дискуссию вызвало участие в авторской передаче Натальи Влащенко на телеканале ZIK юриста и бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Виноват Дыминский?

В ходе общения по Skype чиновник времен правления Виктора Януковича заявил, что из-за закона, освобождающего от ответственности участников Революции достоинства, ГПУ отслеживает только одну сторону дел, связанную с убийствами на Майдане.

По его словам, ответственность за случившееся зимой 2014-2014 несут обе стороны, хотя нынешняя власть повторяет и даже "перевыполняет" ошибки прошлой. Коснулся Портнов и темы Донбасса. По его мнению, первые подвижки к миру в проблемном регионе возможны только после смены действующей власти.

Неудивительно, что альтернативное мнение о произошедшем на Майдане не могло пройти мимо тех, кто старательно формировал общественное сознание только в одном ракурсе. Но, если оголтелой травли со стороны блогеров на службе у власти вполне можно было ожидать, то реакция чиновников явно удивила.

Одним из тех, кто, пожалуй, отличился больше всех оказался пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, попытка которого указать журналистам, кого приглашать на телеканал выглядит, как минимум, странно.

По версии милиционера-журналиста, озвученной в его Facebook, эфир с Портновым – попытка владельца ZIK Петра Дыминского избежать ответственности за то, что тот был участником смертельного ДТП в октябре 2017-го года.

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"Именно поэтому тянет в эфир и Саакашвили, и Портнова, и еще, не удивлюсь, если самого Яныка и денежных его приспешников Клименко-Курченко-Арбузова. Мол, смотрите, преследуют меня за мое медиа за оппозицию в эфире. Ведь Интерпол "политических" не выдает. Хотя у самого Дыминского — чистый, пусть даже и неумышленно, дорожный криминал. Пусть авторитетные журналисты ZIKа призовут совладельца к ответственности за содеянное уголовное правонарушение – смертельное ДТП, иначе не имеют права претендовать на хоть малейшую уважение и непредвзятое отношение со стороны медийной сообщества и аудитории. Чего бояться? Может того, что давно финансируются из тех же наворованных за Яныка источников, владельцев которых теперь в эфир зовут откровенно и не таясь?", – написал Шевченко.

Оценки – дело зрителя

Между тем, в Сети оказалось достаточно тех, кто считает вполне нормальным, когда журналисты не только работают по спущенным сверху "темникам", но и предоставляют на суд общественности иную точку зрения. Так, главный редактор онлайн-издания "Главком" Виктор Шлинчак напоминает, что основная задача СМИ — не ставить оценки, а добывать общественно важную информацию.

"Оценки должен ставить зритель. С точки зрения профессии — все сделано правильно. Мне было интересно услышать интерпретации Портнова, хотя они в большинстве не совпадают ни с моими оценками, ни с моим ощущениям, ни с моими убеждениями. Но даже для того, чтобы понимать, как собираются вести себя "бывшие", это стоило услышать. Вообще, многим политикам, экспертам и журналистам было бы неплохо слышать еще кого-то, кроме себя. Чтобы потом не делать глупых ошибок", — написал журналист на своей странице в Facebook.

Где вы были раньше?

Своим мнением поделился и ведущий радиостанции "Голос столицы" и телеканала "112" Владимир Полуев. По его словам, если к Андрею Портнову у власти имеются какие-то вопросы, то у нее было четыре года для того, чтобы материализовать их в конкретные обвинения.

"Уже давно понятно, что сегодняшние политики выступают только за свободу своего слова. Зачастую не самого адекватного и умного слова. Оппонентам они предлагают обструкцию и готовы проклинать всех, кто нарушит эту информационную блокаду. Ну так в принципе все просто. Если вы обвиняете человека в нарушении закона и преступлениях — у вас было 4 года, чтобы это доказать. На фоне всех победных заявлений о реформах полиции, прокуратуры и так далее. Не доказали, не смогли, только разговариваете. Тогда какие вопросы к журналистам?", — недоумевает Полуев.

Между оперой и лоукостом

Сам же Портнов на скандал с его интервью отреагировал с иронией, обращаясь напрямую к президенту Петру Порошенко.

"Петр Алексеевич, раз Вашему большому творческому коллективу понравилось вчерашнее интервью, пропадать больше надолго не стану. Буду чаще появляться и радовать Вас в перерывах между оперой, лоукостом и фантастичной кавой", – написал Портнов на своей странице в Facebook.