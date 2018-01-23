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    Портнов о том, сколько украинцам "осталось терпеть Порошенко"

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    По словам бывшего заместителя главы Администрации президента, лишь переизбрание главы государства даст шанс Украине выйти из сложившийся тяжелой ситуации.
    Канал на Youtube ZIK

    Если в Украине будут очередные выборы президента, то избирательная кампания стартует в декабре этого года. Таким образом действующему президенту осталось меньше года, заявил юрист, экс-первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковиче Андрей Портнов, долгое время находящийся за пределами Украины.

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    "Я считаю, что единственным выходом из этой ситуации (в Украине — Ред.) является перевыборы действующего президента. И если это будут очередные выборы, то избирательная кампания стартует в декабре этого года, а это значит, что действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании", — заявил Портнов в эфире телеканала ZIK.

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    Бывший чиновник добавил, что как только в Украине выберут другого президента, переформируется и парламентское большинство.

    "Даже без парламентских выборов. Потому что Конституция запрещает распускать парламент до окончания парламентской каденции, а заканчивается она осенью 2019 года. Думаю, что парламентское большинство каким-то образом подстроится под нового президента, и если у нового президента будет другая повестка дня, в частности, не жажда наживы и не информационный пиар, то тогда, возможно, появится шанс для страны, чтобы выйти из этой ситуации", — считает он.

    Вместе с тем Портнов отметил, что пока в Украине нет лидера, который бы заменил действующего президента.

    "Как по мне, хуже лидера в стране чем сейчас, быть уже не может. Поэтому новый)лидер — Ред.) — это новая повестка дня, новый кредит доверия, новые полномочия от населения, формирование новых институтов власти, кроме того, это новая коммуникация с ЕС. Поэтому, возможно, мы получим шанс, когда страна выберет нового президента", — резюмировал бывший замглавы АПУ. 

    Ранее Портнов заявлял, что Порошенко получает прямую выгоду от "майдана Саакашвили".

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