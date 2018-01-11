Портнов: полное поражение ГПУ в деле компаний из окружения Януковича

РИА Новости Украина

Издание Al Jazeera написало, что компании, принадлежавшие окружению бывшего президента (Виктора Януковича), на счетах которых украинской властью были арестованы деньги и гособлигации, были перепроданы третьим лицам. Об этом на своей странице в Facebook сообщает юрист Андрей Портнов.

"И надо ж было быть такими недалёкими, чтобы арестовать только деньги с облигациями и забыть о компаниях, на которых эти активы числились, добавляет он.

Что в этом было нового для юридической науки или непонятного для светлой головы овеянного революционными одами начальника департамента спецрасследований ГПУ? Что это, поверхностные знания или долевое участие? Зачем вы ездили по десяткам международных конференций, принимали законы о спецконфискациях и создавали дюжину антикоррупционных органов, если потом просто забыли арестовать оболочку, на которой сосредоточены ключевые разыскиваемые вами активы?" – обращается к чиновникам Портнов.

И какая сложность, продолжает юрист, была узнать и дописать в ходатайство об аресте два предложения о компаниях, на которых были зарегистрированы эти облигации и деньги?

"Не знаете, где это узнать? О текущих собственниках гособлигаций – в контролируемом вами депозитарии, а о собственных денег – в контролируемом вами Ощадбанке. А теперь, право требования возврата с таким пафосом конфискованных недавно активов будет всегда принадлежать новым перекупившим их покупателям", – написал Портнов.

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Формально новые компании ничего не нарушили, покупая никем не арестованные структуры с проблемными активами, подчеркивает он.

"В народе есть два характеризующих эту историю термина, – инвестиционный бизнес и идиоты", – подытожил эксперт.