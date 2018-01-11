Портнов: почему 10 января – ужасный день для власти

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РИА Новости Украина

Среда, 10 января 2018 года, получилась тяжелым днем для украинской власти, уверен юрист Андрей Портнов.

"Конечно, для одного дня, развитие событий — так себе. "Народный Фронт" пойман на транзакциях государственных средств компаниям с российским капиталом, а главные чиновники действующего Президента — на хищении средств и отмывании конфискованного миллиарда у окружения предыдущего", – пишет юрист на своей странице в Facebook.

И тут главное – не останавливаться, потому что точно такой же случай был в центрально-африканской республике, добавляет эксперт.

"Её Президент Бокасса тоже сначала действовал в тренде – совершил государственный переворот и украл миллиард из бюджета. Это уже потом он стал кушать людей, употреблять в пищу лидеров оппозиции и однажды тайком накормил свой кабинет министров одним из его членов", – привел историческую аналогию Портнов.

Напомним, издание Al Jazeera сообщило, что украинская инвестиционная компания "ICU" (Investment Capital Ukraine), совет директоров которой ранее возглавляла бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, помогала экс-президенту Украины Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.

Издание, ссылаясь на данные судебного решения Краматорского районного суда, пишет, что в документе подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а "ICU" выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд, отмечает издание.