Портнов: поездка сына Порошенко обошлась Украине в 1500 евро

РИА Новости Украина

За 2017 год сразу 93 депутата Верховной Рады получили компенсацию из государственного бюджета за свои командировки. Общая сумма составила 8 млн гривен.

Спикер Андрей Парубий получил 219 тыс. гривен компенсации, его первый заместитель Ирина Геращенко – 227 тыс. гривен. Спикер за год успел побывать в США, Японии, Польше, Грузии, Италии, Латвия и Турцию.

Из фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию из госбюджета получили глава делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев (524 тыс. гривен) и зампредседателя фракции Алексей Гончаренко (155 тыс. гривен).

Отдельно стоит отметить компенсацию сыну главы государства Порошенко, депутату от БПП Алексею Порошенко: ему выплатили 51,2 тыс. гривен за командировку в Бангладеш.

Читайте также: …а им все мало. Во сколько гражданам обходится госаппарат?

Сын Президента получил из украинского бюджета 1,5 тысячи евро за свою, никому ненужную поездку Бангладеш, отмечает на своей странице в Facebook юрист Андрей

"Это что, туризм за счёт армии, медицины и образования или такой великий государственный деятель, что Бангладеш уже не мог без этого визита влачить своё существование? Может привез какую-то сенсационную для государства сделку? Или просто не заметил, как письменно обратился в парламентский аппарат за компенсацией? Или не сообразил, что это обнаружат? Или очень нужны деньги и приходится брать везде, где дают? А может дома вошли в образ и уже не распределяют украденное?", – задается вопросами юрист.

Что это за маразм, добавляет Портнов: "Как объяснить, зачем семья Президента украла из бюджета полторы тысячи евро на туризм своего сына. Какая сюжетная линия на этот раз?"