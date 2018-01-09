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    Портнов: поездка сына Порошенко обошлась Украине в 1500 евро

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    Компенсанция для сына Порошенко за полет в Бангладеш – это чистый маразм, считает юрист Андрей Портнов. Он задается вопросом, как объяснить, зачем семья президента "украла из бюджета полторы тысячи евро на туризм своего сына".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    За 2017 год сразу 93 депутата Верховной Рады получили компенсацию из государственного бюджета за свои командировки. Общая сумма составила 8 млн гривен.

    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
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    Спикер Андрей Парубий получил 219 тыс. гривен компенсации, его первый заместитель Ирина Геращенко – 227 тыс. гривен. Спикер за год успел побывать в США, Японии, Польше, Грузии, Италии, Латвия и Турцию.

    Из фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию из госбюджета получили глава делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев (524 тыс. гривен) и зампредседателя фракции Алексей Гончаренко (155 тыс. гривен). 

    Отдельно стоит отметить компенсацию сыну главы государства Порошенко, депутату от БПП Алексею Порошенко: ему выплатили 51,2 тыс. гривен за командировку в Бангладеш.

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    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сын Президента получил из украинского бюджета 1,5 тысячи евро за свою, никому ненужную поездку Бангладеш, отмечает на своей странице в Facebook юрист Андрей Портнов.

    "Это что, туризм за счёт армии, медицины и образования или такой великий государственный деятель, что Бангладеш уже не мог без этого визита влачить своё существование? Может привез какую-то сенсационную для государства сделку? Или просто не заметил, как письменно обратился в парламентский аппарат за компенсацией? Или не сообразил, что это обнаружат? Или очень нужны деньги и приходится брать везде, где дают? А может дома вошли в образ и уже не распределяют украденное?", – задается вопросами юрист.

    Что это за маразм, добавляет Портнов: "Как объяснить, зачем семья Президента украла из бюджета полторы тысячи евро на туризм своего сына. Какая сюжетная линия на этот раз?"

    Скриншот с сайта Facebook

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