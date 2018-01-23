Спикер МВД указал журналистам ZIK, что им делать после эфира с Портновым

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко раскритиковал прямой эфир телеканала ZIK, во время которого интервью дал бывший глава Администрации президента Украины Андрей Портнов.

"Я считаю, что единственным выходом из этой ситуации являются перевыборы действующего президента. И если это будут очередные выборы, то избирательная кампания стартует в декабре этого года, а это значит, что действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании", — заявил Портнов.

Примечательно, что во время скандального эфира студию ZIK покинул народный депутат Иван Винник.

Шевченко уверен, что политика телеканала связана с бегством его владельца Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.

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"ZIK с Портновым, а ранее — неудачная попытка эфира с Медведчуком, благодаря Roxana Runo, постоянный во всех ипостасях Саакашвили и тотальное зрадофильство — это простая, бестолковая, но циничная и просчитанная тактика их совладельца Дыминского избежать ответственности по подозрению в совершении преступления по ч.2 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего (от 3 до 8 лет лишения свободы). Он хочет, если его объявят в международный розыск и задержат за рубежом, откуда не вылезает со времени совершения уголовного преступления, изображать из себя политического беглеца перед Интерполом — по примеру бывшей власти — избегать экстрадиции по требованию ГПУ. Именно поэтому тянет в эфир и Саакашвили, и Портнова, и еще, не удивлюсь, если самого Яныка и денежных его приспешников Клименко-Курченко-Арбузова также. Мол, смотрите, преследуют меня за мое медиа, за оппозицию в эфире. Ведь Интерпол "политических" не выдает. Хотя у самого Дыминского — чистый, пусть даже и неумышленно, дорожный криминал. Пусть авторитетные журналисты ZIKа призовут совладельца к ответственности за содеянное уголовное правонарушение — смертельное ДТП, иначе не имеют права претендовать на хоть малейшее уважение и непредвзятое отношение со стороны медийного сообщества и аудитории. Чего бояться? Может, того, что давно финансируются из тех же наворованных во времена Яныка источников, владельцев которых теперь в эфир зовут откровенно и не таясь?" — написал Шевченко на своей странице в Facebook.



Facebook Артема Шевченко Пост спикера МВД Украины Артема Шевченко

Под его постом свой ответ дала журналист ZIK Наталья Влащенко: "Идите в суд и доказывайте. Вы — представитель МВД, а не баба".

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Кроме того, на высказывание Шевченко ответил журналист Вахтанг Кипиани, который призвал представителя МВД не впутывать полицию в политику.