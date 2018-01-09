В Верховном суде очередь на дела будет по звонку или за деньги - Портнов

РИА Новости Украина

В конце минувшего года в Украине начал работу новый Верховный суд — с обновленным составом, руководством и функциями. Также вступили в силу новые редакции трех кодексов — Хозяйственного, Гражданского и Кодекса административного судопроизводства и прекратили свою работу старый Верховный Суд и высшие спецсуды — Административный, Хозяйственный, Специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Кроме этого, в рамках судебной реформы глава государства Петр Порошенко ликвидировал 117 районных судов и создал вместо них 50. Также было создано еще 205 окружных судов благодаря реорганизации районных.

Напомним, что судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (так называемый пятилетний "испытательный срок").

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Юрист Андрей Портнов в контексте работы Верховной суда напомнил, что ранее спрогнозировал с началом судебной реформы загруженность суда на семьдесят тысяч дел.

"И вот вчера Верховный суд, наконец, и сам назвал похожую цифру — 72 233.Это обозначает, что если целый год заседать именно каждый день, включая выходные и праздники, рассматривать нужно 200 дел в день", — написал Портнов в Facebook.

По его мнению, это свидетельствует о том, что доступ к правосудию граждан утрачен прямо на старте реформы, даже до ее начала.

"Никто и никогда не сможет рассматривать с такой скоростью. Дела будут накапливаться, количество дел — резко увеличиваться. И теперь дам следующий прогноз. В вашем новом Верховном суде очередь на дела будет формироваться либо по звонку, либо за деньги", - отметил юрист.

Также он выразил мнение, что общественность будет внимательно наблюдать, почему одни дела рассматриваются быстрее других.

Скриншот с сайта Facebook

"Конец реформе. Кроме краж и хищений неспособны ни на один продуманный шаг", — подытожил Портнов.



