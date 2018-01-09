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    В Верховном суде очередь на дела будет по звонку или за деньги - Портнов

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    По мнению Андрея Портнова, для рассмотрения всего количества дел, поступивших в Верховный суд, судьям придется заседать круглый год и рассматривать по 200 дел в день.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Заседание суда по делу Муравицкого 26 декабря 2017 (Верховный суд Украины)
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Дело журналиста Муравицкого уже в Верховном суде

    В конце минувшего года в Украине начал работу новый Верховный суд — с обновленным составом, руководством и функциями. Также вступили в силу новые редакции трех кодексов — Хозяйственного, Гражданского и Кодекса административного судопроизводства и прекратили свою работу старый Верховный Суд и высшие спецсуды — Административный, Хозяйственный, Специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

    Кроме этого, в рамках судебной реформы глава государства Петр Порошенко ликвидировал 117 районных судов и создал вместо них 50. Также было создано еще 205 окружных судов благодаря реорганизации районных.

    Напомним, что судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (так называемый пятилетний "испытательный срок").

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    Юрист Андрей Портнов в контексте работы Верховной суда напомнил, что ранее спрогнозировал с началом судебной реформы загруженность суда на семьдесят тысяч дел.

    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
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    "И вот вчера Верховный суд, наконец, и сам назвал похожую цифру — 72 233.Это обозначает, что если целый год заседать именно каждый день, включая выходные и праздники, рассматривать нужно 200 дел в день", — написал Портнов в Facebook.

    По его мнению, это свидетельствует о том, что доступ к правосудию граждан утрачен прямо на старте реформы, даже до ее начала. 

    "Никто и никогда не сможет рассматривать с такой скоростью. Дела будут накапливаться, количество дел — резко увеличиваться. И теперь дам следующий прогноз. В вашем новом Верховном суде очередь на дела будет формироваться либо по звонку, либо за деньги", - отметил юрист. 

    Также он выразил мнение, что общественность будет внимательно наблюдать, почему одни дела рассматриваются быстрее других.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Конец реформе. Кроме краж и хищений неспособны ни на один продуманный шаг", — подытожил Портнов.


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