Противники Портнова собирают митинг под офисом телеканала ZIK

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Акция протеста пройдет в среду, 24 января, под офисом телеканала ZIK в Киеве. Начало — в 12:00.

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Организатор Мирослав Олешко сообщил, что цель протеста — добиться увольнения журналиста Натальи Влащенко и извинений от телеканала за интервью с бывшим заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым.

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"В четвертую годовщину убийства Нигояна, Героя Небесной Сотни, телеканал ЗИК в программе генпродюсера телеканала Натальи Влащенко показывает интервью с одним из главных виновников расстрела майдановцев — Андреем Портновым, который 4 года назад 22 января 2014 занимал должность советника Виктора Януковича и первого заместителя Главы администрации президента Януковича", — написал он на странице мероприятия в Facebook.

facebook.com/events Анонс митинга против телеканала ZIK

Выступая ранее в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.