Скандал из-за Портнова. Влащенко намекнула, от кого поступали угрозы

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Генеральный директор и ведущая телеканала ZIK Наталья Влащенко рассказала об угрозах, которые поступали ей перед выходом в прямой эфир интервью с юристом и бывшим заместителем главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андреем Портновым.

Напомним, выступая в эфире телеканала ZIK, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого телестудию покинул нардеп от БПП Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, связав его редакционную политику с реакцией владельца Петра Дыминского на открытое против него уголовное производство.

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"За десять минут до интервью с Портновым, когда я ехала в машине домой, и у меня есть свидетели этого разговора, мне позвонил депутат от "Народного фронта" и сказал, что если мы сейчас выйдем в эфир — он не знал, что это запись, — то у меня будут проблемы с правыми радикалами, что мне понадобится охрана, что он тогда не за что не отвечает. В эту же ночь я написала Юрию Витальевичу Луценко (генеральный прокурор — Ред.), он мне ответил. Он знает эту фамилию. Эту фамилию сегодня знает уже (Василий) Грицак (глава СБУ — Ред.), господин (Анатолий) Матиос (главный военный прокурор — Ред.) и так далее", — рассказала Влащенко в эфире телеканала NewsONE.

Она добавила, что депутат, который ей угрожал, является очень известным. "Этот человек сейчас очень активно принимает участие в травле канала и меня в частности, в сетях", — добавила журналистка.

Ведущий телеканала отметил, что из чиновников и депутатов на скандальное интервью Портнова активно и открыто отреагировали спикер МВД Артем Шевченко и народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. После этого Влащенко намекнула, что ей угрожал Геращенко."Вуаля!", — прокомментировала она.

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"Я хочу сейчас обратиться ко всем правоохранительным органам, что я требую расследовать прессинг на телеканал ZIK…. Я хочу, чтобы правоохранительные органы выяснили, почему фракция приняла такое активное участие именно в этом процессе", — подчеркнула Влащенко.

Накануне, 24 января, под офисом ZIKа прошла акция протеста. Активисты требовали от руководства телеканала пересмотреть его редакционную политику и принять "срочные кадровые решения".