Скандал из-за Портнова и "наезды" на ZIK. Геращенко соблюдает молчание

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт" и ближайший соратник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко не спешит комментировать скандал вокруг телеканала ZIK, в котором его обвиняют в угрозах в адрес телеведущей Натали Влащенко.

Влащенко ранее заявила, что перед эфиром с бывшим замглавы Администрации президента Андреем Портновым ей лично поступали угрозы от народного депутата от фракции "Народный фронт". Позже она намекнула, что угрозы исходили от Антона Геращенко.

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Напомним, выступая в эфире телеканала ZIK, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого телестудию со скандалом покинул нардеп от БПП Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, объяснив его редакционную политику реакцией владельца Петра Дыминского на открытое против него уголовное производство в связи со смертельным ДТП.

В самом начале медиаскандала — вечером 22 января — Геращенко выразил поддержку нардепу Виннику, заявив, что ZIK "постепенно теряет свое лицо и превращается в помойку". После этого зачастую крайне активный в соцсети Facebook народный депутат более не возвращался к этой теме.

В частности, Геращенко до сих пор не прокомментировал обвинения в том, что он угрожал Наталье Влащенко. Оставил соратник Авакова без ответа и жесткий комментарий самого Андрея Портнова, который весьма нелицеприятно высказался о нем.

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Последний на данный момент пост Антона Геращенко в Facebook посвящен разоблачению ОПГ, которая под прикрытием "оборотней в погонах" долгое время промышляла на Центральном ж/д вокзале Киева.

Ранее под офисом ZIKа прошла акция протеста. Активисты требовали от руководства телеканала пересмотреть его редакционную политику и принять "срочные кадровые решения".