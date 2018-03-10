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    акция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Еврономер
    В Киеве владельцы машин на еврономерах проведут масштабную акцию
    13:34 31.01.2018
    614Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    По информации организаторов автопробега, в воскресенье ожидается на акции большое количество автомобилей и из-за этого в Киеве могут возникнуть проблемы с движением и пробки.
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Активисты под телеканалом ZIK возмущались появлением Портнова в эфире 
    14:04 24.01.2018
    788Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В Киеве активисты собрались у здания телеканала ZIK. Несколько десятков человек агрессивно выражали свое несогласие с редакционной политикой канала и требовали срочных кадровых решений.
    Гостей церемонии награждения музканала встречали лозунгами
    В Киеве националисты устроили акцию "Нет" гастролям на крови"
    23:58 09.12.2017
    482Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Гостей третьей церемонии награждения M1 Music Awards от телеканала М1 во Дворце Спорта встречали активисты молодежного крыла добровольческого движения ОУН. В движении объяснили, что среди 18 артистов четверо регулярно посещают с выступлениями Россию.
    Националисты разбили голову Ленина у памятника жертвам Голодомора в Кривом Роге
    В Кривом Роге у памятника жертвам Голодомора разбили голову скульптуры Ленина 
    00:54 26.11.2017
    261Мероприятия в День памяти жертв Голодомора
    В субботу вечером в Кривом Роге возле памятника жертвам Голодомора и политических репрессий активисты разбили скульптурную голову Ленина, сообщила одна из организаторов акции Татьяна Соловьева.
    Перфоманс и здания Кабмина
    Рейвом по произволу полиции. В Киеве у Кабмина состоялся перфоманс
    16:53 10.11.2017
    135
    По словам участников перфоманса у Кабинета министров, их цель - "остановить произвол полиции против культуры". Организаторы акции включили музыку, под которую танцуют несколько человек.
    В Лондоне участник марафона 6 дней шел на четвереньках до финиша. Видео
    В Лондоне участник марафона 6 дней шел на четвереньках до финиша 
    03:42 30.04.2017
    116
    Британский полицейский Том Харрисон в костюме гориллы шесть дней шел на четвереньках к финишу Лондонского марафона. Таким образом британец решил привлечь внимание общественности к проблеме истребления горилл.
    Виталий Кличко на велосипеде проверил подготовку пляжей Киева к сезону. Архивное фото
    Во вторник в Киеве пройдет акция "Велосипедом на работу"
    02:39 23.04.2017
    106
    Ассоциация велосипедистов Киева приглашает ехать во вторник на велосипеде на работу или учебу, и организует праздник с завтраком, розыгрышем подарков и фотографированием.
    Портрет Бандеры повесили на посольство Польши в Украине. Видео
    Портрет Бандеры повесили на посольство Польши в Украине 
    18:31 16.02.2017
    2449Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В четверг, 16 февраля, активисты "Черного Комитета" повесили портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве. По утверждению организаторов акции, причиной таких действий стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши.
    Акция На велосипеде на работу в Киеве
    Акция "На велосипеде на работу" в Киеве 
    05:28 11.02.2017
    153
    В Киеве по инициативе Ассоциации велосипедистов Киева прошла акция "На велосипеде на работу". Она была проведена в рамках Всемирного зимнего дня "Велосипедом на работу".
    Командование ВДВ ВСУ приняло участие в флеш-мобе #22PushupChallenge. Видео
    Командование ВДВ ВСУ приняло участие во флешмобе #22PushupChallenge 
    06:37 22.01.2017
    1087
    Личный состав Командования Высокомобильных десантных войск ВCУ принял участие во флешмобе #22PushupChallenge в поддержку ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба Командования ВДВ ВСУ.
    Участники АТО обложили офис ДТЭК шинами, требуя отставки гендиректора
    Участники АТО обложили офис ДТЭК шинами, требуя отставки гендиректора 
    13:32 01.07.2016
    859Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    В пятницу, 1 июля, ветераны антитеррористической операции пикетировали главный офис холдинга ДТЭК в Киеве с требованием увольнения генерального директора "ДТЭК Энерго" Всеволода Старухина.
    В Мариуполе Аваков и Тарута кормили людей кашей
    В Мариуполе Аваков и Тарута кормили людей кашей 
    23:14 13.06.2016
    354
    В Мариуполе Арсен Аваков принял участие в благотворительной кулинарной акции, посвященной сбору средств для детской городской школы-интерната, №2.
    Первомайская акция в Киеве
    Первомайская акция в Киеве 
    02:31 02.05.2016
    384Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В Киеве в воскресенье прошла акция "Работа = бедность. Оффшоры = кража. Реформы = грабеж. Выход = солидарность". Несколько десятков активистов показывали как по-европейски необходимо отстаивать свои гражданские права.
    Акция памяти жертв геноцида армян в Стамбуле
    В Стамбуле прошла акция памяти жертв геноцида армян 
    23:59 24.04.2016
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    На площади Галатасарай в Стамбуле прошла акция, посвященная геноциду армян. Участники мероприятия в руках держали фотографии видных армян, убитых 24 апреля 1915 года.
    В Лондоне Greenpeace надела противогаз на статую адмирала Нельсона. Видео
    В Лондоне Greenpeace надела противогаз на статую адмирала Нельсона 
    05:04 19.04.2016
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    Полиция Лондона задержала четырех активистов Greenpeace, которые утром в понедельник надели противогазные маски на 17 городских статуй, в том числе на территории парламента, стремясь привлечь внимание к экологической проблеме британской столицы.
    Акция Международного консультативного совета в поддержку Надежды Савченко
    Акция Международного консультативного совета в поддержку Надежды Савченко 
    01:59 20.03.2016
    287Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Участники Международного консультативного совета развернули баннер с призывом освободить Надежду Савченко. Президент Петр Порошенко открывая первое заседания Совета, проходящее в Киеве, акцентировал внимание на деле украинки.
    Акция Единое сердце в Киеве
    Акция "Единое сердце" в Киеве 
    23:59 15.02.2015
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    Мероприятие прошло по инициативе Посольства Литовской Республики в Украине. В акции принимали участие в основном учащиеся и студенты. Они прошли по Крещатику, Майдану Незалежности и Европейской площади.
    Акция Единое сердце в Киеве
    В Киеве прошла акция "Единое сердце"
    23:18 15.02.2015
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    В акции участвовали в основном учащиеся и студенты. Они прошли по Крещатику, Майдану Незалежности и Европейской площади. Акция состоялась по инициативе Посольства Литовской Республики в Украине.
    Сотни тысяч человек приняли участие в акциях солидарности во Франции
    Сотни тысяч человек приняли участие в акциях солидарности во Франции 
    23:56 10.01.2015
    83Франция: террор нарастает
    В Марселе в центре города собрались 45 тысяч человек под лозунгами "За свободу, равенство и против расизма".
    Акция Зажги свечу нашим Героям в поддержку участников АТО
    На Майдане зажгли тысячи свечей в поддержку военных 
    02:40 13.10.2014
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    В центре Киева в воскресенье, 12 октября, состоялась акция "Зажги свечу нашим Героям" в поддержку участников АТО, а также памяти Героев Небесной сотни.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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