Гостей третьей церемонии награждения M1 Music Awards от телеканала М1 во Дворце Спорта встречали активисты молодежного крыла добровольческого движения ОУН. В движении объяснили, что среди 18 артистов четверо регулярно посещают с выступлениями Россию.
Британский полицейский Том Харрисон в костюме гориллы шесть дней шел на четвереньках к финишу Лондонского марафона. Таким образом британец решил привлечь внимание общественности к проблеме истребления горилл.
В четверг, 16 февраля, активисты "Черного Комитета" повесили портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве. По утверждению организаторов акции, причиной таких действий стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши.
В Киеве в воскресенье прошла акция "Работа = бедность. Оффшоры = кража. Реформы = грабеж. Выход = солидарность". Несколько десятков активистов показывали как по-европейски необходимо отстаивать свои гражданские права.
Полиция Лондона задержала четырех активистов Greenpeace, которые утром в понедельник надели противогазные маски на 17 городских статуй, в том числе на территории парламента, стремясь привлечь внимание к экологической проблеме британской столицы.
Участники Международного консультативного совета развернули баннер с призывом освободить Надежду Савченко. Президент Петр Порошенко открывая первое заседания Совета, проходящее в Киеве, акцентировал внимание на деле украинки.
Мероприятие прошло по инициативе Посольства Литовской Республики в Украине. В акции принимали участие в основном учащиеся и студенты. Они прошли по Крещатику, Майдану Незалежности и Европейской площади.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Киеве в воскресенье прошла акция "Работа = бедность. Оффшоры = кража. Реформы = грабеж. Выход = солидарность". Несколько десятков активистов показывали как по-европейски необходимо отстаивать свои гражданские права.
Участники Международного консультативного совета развернули баннер с призывом освободить Надежду Савченко. Президент Петр Порошенко открывая первое заседания Совета, проходящее в Киеве, акцентировал внимание на деле украинки.
Мероприятие прошло по инициативе Посольства Литовской Республики в Украине. В акции принимали участие в основном учащиеся и студенты. Они прошли по Крещатику, Майдану Незалежности и Европейской площади.
Британский полицейский Том Харрисон в костюме гориллы шесть дней шел на четвереньках к финишу Лондонского марафона. Таким образом британец решил привлечь внимание общественности к проблеме истребления горилл.
В четверг, 16 февраля, активисты "Черного Комитета" повесили портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве. По утверждению организаторов акции, причиной таких действий стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши.
Полиция Лондона задержала четырех активистов Greenpeace, которые утром в понедельник надели противогазные маски на 17 городских статуй, в том числе на территории парламента, стремясь привлечь внимание к экологической проблеме британской столицы.