В воскресенье состоялся финал "Танцев со звездами", в рамках которого за почетное звание лучшей танцевальной пары страны соревновались Надя Дорофеева и Евгений Кот, Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, а также Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко.
Сразу после выступления, ведущая шоу Тайра Бэнкс высказала свое восхищение и спустившись к судьям нажала специальную кнопку, позволяющую отправить участника сразу на выступления, без отборочных раундов.
По словам помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна, в случае с российским Comedy Woman, в ведомстве не было убедительных доказательств того, что они действительно посещали Крым в нарушение установленных правил.
Facebook планирует тратить на производство каждого видео до полумиллиона долларов. Соцсеть готовит получасовые еженедельные ролики, которые могут затронуть темы науки, стиля жизни, видеоигр, спорта и поп-культуры.
В Испании состоялись соревнования по возведению "живых башен" — кастели. В этом году башня, состоявшая из 500 человек, достигла высотой 10 этажного дома. Представление устраивается раз в два года и собирает сотни тысяч зрителей.
Самолет, которым летел Даррелл Уард, направлялся в город Мизула, чтобы начать съемки пилотного выпуска передачи о восстановлении обломков самолета. Самолет Cessna 182 упал на автомагистраль I-90 во время попытки сесть на взлетно-посадочную полосу неподалеку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".