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    шоу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Дженнифер Лопес
    48-летняя Джей Ло удивила поклонников смелым нарядом
    16:27 03.03.2018
    888
    Американская певица Дженнифер Лопес выглядела как настоящая кукла Барби в розовом образе с хвостиком на голове. Звезда не побоялась показать свои стройные ноги и идеальные формы.
    В Украине определили победителей самого популярного танцевального шоу на ТВ
    В Украине определили победителей популярного танцевального шоу на ТВ
    05:13 30.10.2017
    1356
    В воскресенье состоялся финал "Танцев со звездами", в рамках которого за почетное звание лучшей танцевальной пары страны соревновались Надя Дорофеева и Евгений Кот, Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, а также Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко.
    На автошоу спорткар на огромной скорости влетел в толпу зрителей
    В США на автошоу спорткар на огромной скорости влетел в толпу зрителей 
    00:44 17.09.2017
    252
    Не менее 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на зрителей во время автошоу в американском городе Бойсе (штат Айдахо), сообщили в местной полиции.
    Самолет канадской пилотажной группы Snowbirds загорелся во время шоу
    Самолет канадской пилотажной группы Snowbirds загорелся во время шоу
    03:06 27.08.2017
    131
    По информации СМИ, возгорание носовой части одного из самолетов произошло сразу после посадки. Две пожарные машины были направлены на взлетную полосу.
    Украинский танцевальный коллектив «Light Balance» покорил судей и зрителей американского шоу
    Украинцы из "Light Balance" покорили американское шоу талантов 
    15:48 22.06.2017
    328
    Сразу после выступления, ведущая шоу Тайра Бэнкс высказала свое восхищение и спустившись к судьям нажала специальную кнопку, позволяющую отправить участника сразу на выступления, без отборочных раундов.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили заявил, что стартовал со своим шоу на ТВ с высокими рейтингами
    15:28 06.04.2017
    447"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, премьерная программа "Другая Украина" на ZIK превысила обычный рейтинг этого времени дня в три раза.
    Comedy Woman
    В Госпогранслужбе объяснили, почему не запретили Comedy Woman выступать в Киеве
    17:42 03.04.2017
    933Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна, в случае с российским Comedy Woman, в ведомстве не было убедительных доказательств того, что они действительно посещали Крым в нарушение установленных правил.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке. Архивное фото
    Трамп с сарказмом прокомментировал уход Шварценеггера из шоу на ТВ
    04:19 05.03.2017
    469Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам президента США Дональда Трампа, актер Арнольд Шварценеггер не добровольно покинул телешоу "Кандидат", его уволили за безнадежно низкие рейтинги.
    Логотип Facebook
    Facebook будет снимать эксклюзивные шоу и сериалы
    21:31 04.03.2017
    54
    Facebook планирует тратить на производство каждого видео до полумиллиона долларов. Соцсеть готовит получасовые еженедельные ролики, которые могут затронуть темы науки, стиля жизни, видеоигр, спорта и поп-культуры.
    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу. Видео
    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу 
    05:35 19.12.2016
    206
    Селена Гомес, Марайя Кэри, Элтон Джон, Леди Гага и другие артисты приняли участие в новом выпуске популярного шоу Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом.
    Дональд Трамп
    Трамп опроверг информацию о своей работе над реалити-шоу
    18:53 10.12.2016
    111Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Как написал Дональд Трамп в своем Twitter, публикации CNN о том, что он будет работать над "Учеником", даже частично, будучи президентом, - смехотворны и неверны. По его словам, это фейковые новости.
    Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его спутница Мака Чичуа. Архивное фото
    Первая леди Грузии вошла в жюри телепроекта "Шоу талантов"
    02:53 17.10.2016
    334
    По словам супруги президента Грузии Маки Чичуа, благодаря тому, что она быстро налаживает со всеми контакт и не имеет барьеров, "после первого же выступления участников все стало довольно органичным".
    В Испании построили из людей живую башню высотой 10 этажей
    В Испании построили из людей "живую башню" высотой 10 этажей 
    02:47 04.10.2016
    207
    В Испании состоялись соревнования по возведению "живых башен" — кастели. В этом году башня, состоявшая из 500 человек, достигла высотой 10 этажного дома. Представление устраивается раз в два года и собирает сотни тысяч зрителей.
    Духовный лидер Тибета высмеял Трампа в телешоу. Видео
    Духовный лидер Тибета высмеял Трампа в телешоу 
    02:44 24.09.2016
    152Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    В Британии духовный лидер Тибета выступил на телешоу. Далай-лама показал свое отношение к кандидату в президенты от Республиканской партии США Дональду Трампу.
    Реалити-шоу Ice Road Truckers (Ледовый путь дальнобойщиков)
    Звезда реалити-шоу Ice Road Truckers погиб при крушении самолета
    23:32 29.08.2016
    301
    Самолет, которым летел Даррелл Уард, направлялся в город Мизула, чтобы начать съемки пилотного выпуска передачи о восстановлении обломков самолета. Самолет Cessna 182 упал на автомагистраль I-90 во время попытки сесть на взлетно-посадочную полосу неподалеку.
    Елена Кравец
    Елену Кравец в "95 Квартале" заменит другая актриса
    21:42 16.05.2016
    4370
    Актриса Елена Кравец находится в положении. Ее планируют заменить участницей "Лиги смеха" из команды "V.I.P. Тернополь" Татьяной Песик.
    Шерон Стоун снялась в образе биксы в гангстерском клипе репера. Видео
    Шэрон Стоун снялась в образе "биксы" в гангстерском клипе рэпера 
    16:32 06.05.2016
    459
    Голливудская актриса Шэрон Стоун снялась в видео с Джеймсом Корденом. Звезда предстала в образе распутницы в золотых цепях и позолоченных накладках для зубов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Дженнифер Лопес
    48-летняя Джей Ло удивила поклонников смелым нарядом
    16:27 03.03.2018
    888
    Американская певица Дженнифер Лопес выглядела как настоящая кукла Барби в розовом образе с хвостиком на голове. Звезда не побоялась показать свои стройные ноги и идеальные формы.
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