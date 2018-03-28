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    Влащенко объяснила, зачем "Нацдружины" взяли телеканал ZIK под охрану

    Тема:

    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (118)

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    По словам креативного продюсера и ведущей Натальи Влащенко, руководство телеканала "попросило "Нацдружины", чтобы они нас охраняли", так как ZIK "вызывает много вопросов у власти".
    Журналист Наталья Влащенко
    Скриншот

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Телеканал ZIK сам попросил активистов организации "Национальный дружины" взять его офис под охрану, сообщила креативный продюсер телеканала Наталья Влащенко.

    Андрей Портнов
    Украинское фото
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    "Раньше нас охраняла Национальная гвардия, но в какой-то момент она разорвала с нами договор. Просто взяли и ушли. Решили, что мы должны остаться без охраны. Ну а сейчас такое время… Мы телеканал, любой канал охраняется. А мы — телеканал, который вызывает много вопросов у власти — как без охраны? Поэтому, насколько я знаю, руководство канала попросило "Нацдружины", чтобы они нас охраняли. И насколько я знаю, мы заключили с ними договор. На каких условиях, информацией не владею", — заявила Влащенко в комментарии интернет-изданию "Страна.UA".

    Ранее, напомним, Нацгвардия отказалась охранять телеканал ZIK. Спикер МВД Артем Шевченко заявил, что Национальная гвардия не обязана и не станет охранять телеканал ZIK, принадлежащий олигарху Петру Дыминскому, которого обвиняют в смертельном ДТП.  

    Кроме того, недавно Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что Дыминский вышел из состава бенефициарных собственников телеканалов ZIK и Z ZIK. Меду тем Наталья Влащенко не связывает появление Нацдружин в здании телеканала со сменой бенефициара телеканала. В СМИ и ранее появляласяь информация о том, что готовится силовой захват ZIK. 

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    "Инициатором давления на канал был "Народный фронт". Активное участие принимал в этом Артем Шевченко и многие депутаты НФ. У нас была информация, что захват канала планируют праворадикальные организации. "Национальные дружины" здесь, чтобы этого не допустить", — сообщила Влащенко.

    Фото facebook.com/ndrugua/
    "Национальные дружины" в офисе телеканала ZIK

    В свою очередь "Национальные дружины" заявили, что берут на себя обязательства гарантировать представителям телеканала право на честную работу и полную безопасность.

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    ""Национальный корпус" всегда акцентировал, что не является подконтрольной МВД и Авакову лично структурой. В целом, насколько я знаю, у них достаточно сложные отношения", — резюмировала Влащенко, комментируя возможную конфронтацию "Народного фронта" и "Нацкорпуса" с "Нацдружинами".

    Напомним, ранее президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос о правомерности деятельности "Национальных дружин", заявил, что монополия на оружие должна оставаться у государства, однако гражданам должно быть обеспечено конституционное право на мирный протест.


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