Влащенко объяснила, зачем "Нацдружины" взяли телеканал ZIK под охрану

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КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Телеканал ZIK сам попросил активистов организации "Национальный дружины" взять его офис под охрану, сообщила креативный продюсер телеканала Наталья Влащенко.

"Раньше нас охраняла Национальная гвардия, но в какой-то момент она разорвала с нами договор. Просто взяли и ушли. Решили, что мы должны остаться без охраны. Ну а сейчас такое время… Мы телеканал, любой канал охраняется. А мы — телеканал, который вызывает много вопросов у власти — как без охраны? Поэтому, насколько я знаю, руководство канала попросило "Нацдружины", чтобы они нас охраняли. И насколько я знаю, мы заключили с ними договор. На каких условиях, информацией не владею", — заявила Влащенко в комментарии интернет-изданию "Страна.UA".

Ранее, напомним, Нацгвардия отказалась охранять телеканал ZIK. Спикер МВД Артем Шевченко заявил, что Национальная гвардия не обязана и не станет охранять телеканал ZIK, принадлежащий олигарху Петру Дыминскому, которого обвиняют в смертельном ДТП.

Кроме того, недавно Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что Дыминский вышел из состава бенефициарных собственников телеканалов ZIK и Z ZIK. Меду тем Наталья Влащенко не связывает появление Нацдружин в здании телеканала со сменой бенефициара телеканала. В СМИ и ранее появляласяь информация о том, что готовится силовой захват ZIK.

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"Инициатором давления на канал был "Народный фронт". Активное участие принимал в этом Артем Шевченко и многие депутаты НФ. У нас была информация, что захват канала планируют праворадикальные организации. "Национальные дружины" здесь, чтобы этого не допустить", — сообщила Влащенко.

Фото facebook.com/ndrugua/ "Национальные дружины" в офисе телеканала ZIK

В свою очередь "Национальные дружины" заявили, что берут на себя обязательства гарантировать представителям телеканала право на честную работу и полную безопасность.

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""Национальный корпус" всегда акцентировал, что не является подконтрольной МВД и Авакову лично структурой. В целом, насколько я знаю, у них достаточно сложные отношения", — резюмировала Влащенко, комментируя возможную конфронтацию "Народного фронта" и "Нацкорпуса" с "Нацдружинами".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос о правомерности деятельности "Национальных дружин", заявил, что монополия на оружие должна оставаться у государства, однако гражданам должно быть обеспечено конституционное право на мирный протест.



