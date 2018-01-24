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    Киев

    Фото дня. Националисты против СМИ: как в Киеве телеканал ZIK пикетировали

    (обновлено: )46721
    В среду в Киеве у телеканала ZIK было горячо. Несколько десятков националистов пришли агрессивно выразить свое несогласие с редакционной политикой канала.
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В среду в Киеве у телеканала ZIK было горячо. Несколько десятков националистов пришли агрессивно выразить свое несогласие с редакционной политикой канала.

    Журналист, взявшая интервью у Портнова, вышла к митингующим. Видео
    Страна.ua/Youtube
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    Активисты потребовали срочных кадровых решений. 

    Организатор Мирослав Олешко заявил, что цель протеста — добиться увольнения журналиста Натальи Влащенкои извинений от телеканала за интервью с бывшим заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым.

    "В четвертую годовщину убийства Нигояна, Героя Небесной Сотни, телеканал ЗИК в программе генпродюсера телеканала Натальи Влащенко показывает интервью с одним из главных виновников расстрела майдановцев — Андреем Портновым, который 4 года назад 22 января 2014 занимал должность советника Виктора Януковича и первого заместителя Главы администрации президента Януковича", — написал он на странице мероприятия в Facebook.

    Напомним, что, выступая в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

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    Позднее спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.

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