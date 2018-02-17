СМИ обратились к Порошенко с требованием остановить уничижение свободы слова

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Главы и редакторы ряда украинских СМИ призвали президента страны Петра Порошенко принять меры по прекращению давления на средства массовой информации и остановить уничтожение свободы слова в стране, говорится в обращении медиагруппы "Эра-медиа", опубликованном в субботу на сайте медиагруппы.

Обращение уже подписали генеральный директор медиа-холдинга "ZIK", гендиректор телеканала "NewsOne", первый заместитель гендиректора телеканала "112 Украина", шеф-редактор "Эра-Медиа".

В обращении отмечается, что уровень угрозы свободе слова в Украине дошел до критической черты: за минувший год общественными организациями зафиксировано почти 300 фактов нарушения свободы слова.

"Применение физической силы к нашим коллегам, поджоги редакций, аресты, обыски, нападения военизированных формирований, атаки армии интернет-ботов, давление со стороны правоохранительных, фискальных и других органов — неполный перечень "аргументов" власти в диалоге со СМИ", — говорится в обращении.

Авторы обращения заявили, что учитывая усиление давления на СМИ и начало сворачивания свободы слова в Украине, требуют от президента Украины принять меры по прекращению давления на СМИ и "предоставить объяснения относительно вмешательства главы государства или его подчиненных в деятельность по выдаче лицензий, организации проверок СМИ".

Руководители медиа-групп требуют также отозвать представителей власти из Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, считая, что "фактические обязанности этого органа свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам, шантажу редакций относительно продления лицензий и тому подобное".

Кроме того, авторы обращения считают, что генпрокуратура должна публично отчитаться о состоянии расследования уголовных дел о преступлениях против журналистов, а также проверить факты давления на работников СМИ.

"Обращаемся к руководителям дипломатических представительств США и европейских стран в Украине способствовать организации круглого стола под патронатом парламента США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента под названием "День несвободы слова в Украине", — говорится в документе.

В начале января издание "Страна.ua" в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор Игорь Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране.

На прошлой неделе редакция "Вестей" также заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей". Позже издание сообщало о пожаре в редакции, а Госслужба по ЧС Киева — о применении неизвестного газа. Офис был заблокирован, "Вести" работали удаленно.