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    В "Вестях" сообщили, что офис издания по-прежнему заблокирован

    Тема:

    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (107)

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    Главный редактор "Вестей" сообщила, что выпускающий редактор сайта Анастасия Рейн получила ожог глаза первой степени, после того как ей в лицо брызнули газом "когда она зашнуровывала ботинки".
    Обыски в редакции Вестей
    facebook.com/marina.petik

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники украинского медиахолдинга "Вести" работают удаленно, в офисе издания в Киеве по-прежнему находятся неизвестные им люди, сообщила РИА Новости главный редактор "Вестей" Оксана Омельченко в понедельник.

    Обыски в редакции Вестей
    vesti-ukr.com
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    На прошлой неделе редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения в центре Киева, в которых расположена редакция "Вестей". В четверг вечером издание заявило, что в редакции начался пожар. Госслужба по ЧС Киева сообщение о пожаре не подтвердила, но сообщила о применении неизвестного газа. Офис редакции был заблокирован, "Вести" работали посредством удаленного доступа.

    "Мы в военно-полевых условиях находимся. Выпускаем газету в данный момент, сайт работает удаленно, ничего не изменилось", — сказала Омельченко.

    Она отметила, что выпускающий редактор сайта "Вести" Анастасия Рейн получила ожог глаза первой степени, после того как ей в лицо брызнули газом "когда она зашнуровывала ботинки". Журналисты обратились в полицию с заявлением. "В нашей стране, когда власть молча смотрит на то, что происходит со СМИ, и никак не реагирует, не комментирует, наверное, словно рассчитывать на объективное расследование. Мы со своей стороны все сделали",- сказала Омельченко.

    При этом изданию не сообщили, было ли открыто уголовное дело по факту нападения на журналиста. "Ситуация у нас никак не изменилась. В офисе люди, сложно сказать, кто это, скорее всего, в нашем понимании, это титушки (нанятые провокаторы – ред.)… Они устраивают вечеринки у нас в офисе на наших рабочих местах", — отметила Омельченко.

    Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.

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