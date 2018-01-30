Вас тут не было. Факельное шествие "Национальной дружины" в Киеве

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Немногочисленное, но хорошо организованное факельное шествие провели националисты в понедельник в честь студентов, погибших сто лет тому назад под Крутами. Отправной точкой стала площадка у станции метро "Золотые ворота", здесь собрались около двухсот человек, в основнеом — молодежь. Националисты развернули флаги — "Свобода", "Нацкорпус", штандарт с надписью "Нация"… Некоторые участники акции сочли за благо скрыть лица под масками.

"По какому поводу митинг?" — "Не митинг, марш… В честь героев Крут". В дальнейшем выяснилось, что не все марширующие знают, с кем воевали студенты под Крутами. Эту молодежь кто-то готовит для других битв. Впрочем, организаторы с помощью громкоговорителя вскоре просветили: тогда, сто лет тому назад, было "российско-большевистское нашествие", а теперь — нашествие "российско-путинское"…

РИА Новости Украина Евгений Котенко Факельный марш в честь героев Крут

Во главе колонны — группа в униформе (надписи указывали принадлежность — "Национальная дружина"). Форма — с иголочки и, как говорят знающие люди, "стоит денег". Колонна прошла на Златовратскую, остановка — "дружинники" зажгли факелы. Затем продолжили движение, скандируя: "Слава Украине! — Героям слава! — Смерть врагам!.." и т. д.

Улица узкая, прохожие спешили по своим делам, обходя ямы у архива СБУ (ремонтные работы) и не обращая особого внимания на скандирующих (кто-то проронил: "Зачем опять эти крики?" — "Так они организуются, сплачиваются…").

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Продолжая скандировать, националисты прошли по Рейтерской к недостроенному зданию института им. Карпенко-Карого, где их уже ждали соратники с файерами и дымовыми шашками. Далее на Львовскую площадь, которую всю заволокло дымом. Здесь провели митинг, открыв памятник погибшим под Крутами студентам.

Затем снова марш, снова крики "Героям — слава!"… Время от времени к колонне присоединялись группы опоздавших — спешили от станции метро, неся с собой свернутые флаги. Возраст — студенческий и чуть ли не школьный. "Снова "анижедети" появились" — шутит кто-то из прохожих.

Но легкомысленно к юным участникам организованных националистических групп относиться не стоит. В выходные во время присяги "Национальных дружин" было обещано навести на улицах "украинский порядок". И "порядок" уже наводят.

Так, в Днепре национал-радикалы сорвали мероприятие по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заблокировав в Доме учителя переживших блокаду ветеранов и детей.

"Все эти люди старше 80 лет. Многие из них перенесли в жизни инсульты и инфаркты. Заблокированными в здании оказались также дети из творческого коллектива, подготовившие для стариков концертную программу, 74 года назад эти люди прошли ад – блокаду, голод, бомбежки… Сегодня их унижают в их же родном городе, в их же родной стране", — описал ситуацию нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Факельный марш в честь героев Крут

По словам политика, "власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия радикалов". В соцсетях отреагировали: "фашизм шагает по стране"…

Киевляне большого интереса к шествию националистов не проявили — привыкли. В этот же вечер на одном из телеканалов национально ориентированные историки говорили о том, что "жертвы оправданны" (им легко говорить: вся история состоит из жертв) и проводили параллели: сто лет назад Киев так же был равнодушен.

И не только Киев… Даже украинизированные воинские части (состоявшие из тех, кто "записался украинцем") не рвались в бой — либо митинговали, либо переходили на сторону большевиков, либо отдавали им оружие. Воевать пошли добровольцы, горстка.

Историки говорили о том, что есть историческая правда, а есть миф о Крутах, который "имеет право на существование", поскольку сплачивал и должен в дальнейшем "сплотить украинцев".

Но лучше правда.

"Увы, бой под Крутами был бессмысленным. Бессмысленным и беспощадным. Это не умаляет героизм ребят, которые стали жертвами пропаганды и тогдашних политтехнологов. В газетах разместили призыв "защитить Украину" и на него откликнулись несколько сотен студентов и гимназистов (хотя, было и некоторое количество зрелых мужчин и даже стариков)", — написал на своей странице в Facebook историк и политический эксперт Николай Спиридонов. Украинское фото Все будет ок, если доживете. Соцсети о газовых планах Гройсмана

Он напомнил: "Решение сдать Киев уже было принято и пока студенты истекали кровью, представители Центральной рады удобно разместились в поезде и ехали в эвакуацию, попивая сладкий чаёк с печеньками".

"Подвиг молодёжи позволил тогдашним "гройсманам" и "розенкам" сбежать с комфортом и без лишних волнений. Стоили ли руководители УЦР того, чтобы ради них гибли молодые парни? Вопрос, наверное, риторический… примерно также, почти 100 лет спустя, кое-кто отдыхал заграницей и создавал себе новые офшоры во время боёв за Илловайск (2014 г.) история циклична и многие события очень похожи друг на друга", — отметил Спиридонов.

Он добавил, что в армии Муравьёва костяк тоже составляли украинцы, выходцы из Слобожанщины — "поэтому, подавать события 29 января 1918г. (по другим данным, 30 января) как войну между россиянами и украинцами — совершенно не точно".

Но именно так нынешние политтехнологи и политики эти события и подают — это нужно им на фоне нынешней будто бы "войны с Россией". А ведь выяснится, что и сейчас идет совсем другая война — война политиков с собственным народом.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Факельный марш в честь героев Крут

И тут тоже уместны исторические параллели. Сто лет назад своими смертями студенты просто дали возможность "патриотам" бежать, прихватив награбленное, отметил в своем блоге Василий Волга.

"То же самое будет и сегодня. Порошенки, Турчиновы, Парубии, и всякая другая нечисть, посылая украинцев, одурманенных пропагандой, воевать против Донбасса, на самом деле, просто выигрывают время, для спасения своих шкур и своих же капиталов. Вот и все. И ничего больше нет в этой Гражданской войне. И каждая смерть, и все слёзы украинских матерей — это, на самом деле, только лишь ради того, чтобы ОНИ спасли свои шкуры и свои капиталы. Другого смысла нет", — резюмировал политик.

А вот в чем смысл факельных шествий организованных групп националистов не только в Киеве, но и по всей стране? Некоторые наблюдатели склоняются к выводу, что это демонстрация силы и "боевое слаживание" радикалов перед выборами. Ведь эти группы на содержании у политиков. А сами выборы, судя по всему, могут пройти очень "демократично"…