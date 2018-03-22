Из Днепра: как вести себя при встрече с "дружинниками"

Фото Facebook "Национального корпуса"

РИА Новости Украина

В ежедневной криминальной сводке всё чаще встречаются факты конфликтов между обычными горожанами и горожанами, которые сами себя наделили всяческими "полномочиями", пишет Виталий Кожемяка для днепровского издания "Горожанин".

Еще год-два назад формирования общественников – "борцов за наведение порядка" — были точечными, сегодня же они как будто сходят с конвейера. Многие выходят в свет в секонд-хендовском, а то и новеньком, с иголочки, камуфляже, а кое-кто — в закрывающих лицо масках. Все изначально заявляют о "помощи правоохранителям в борьбе с преступностью" и "охране порядка". Но на практике эти обещания всё чаще выливаются в избиение граждан, нападения на торговые точки, драки с полицией и с конкурирующими активистами. Например, 12 октября в нашем городе "активисты" с опознавательными знаками "ОПОРА" перекрыли въезд на Центральный мост, требовали водителей предъявить спецпропуски, а в ответ на попытку их задержания полицией пустили в ход газовые баллончики. В Днепре также появились некие юные "стражи порядка", которые стаей нападают на одиноких прохожих с сигаретой или бутылкой пива.

Есть еще и политический вариант этого явления. Только что официально появившаяся Национальная дружина буквально на второй день отметилась, по сути дела, силовым захватом сессионного зала горсовета Черкасс и угрозами в адрес депутатов.

Давайте попробуем разобраться в насущном вопросе – что делать простым гражданам при встрече с такими общественниками? Какие у кого права и обязанности?

Стадный инстинкт

Идея сбиваться в "патрули" и искать по улицам врагов — интернациональна. Стартовала она с юных хунвейбинов Мао, а сегодня одинаково привлекает и украинских борцов с "сепаратистами", и борцов с педофилами в РФ, и юных мусульман из шариатских патрулей в странах Запада, и юных борцов с мусульманами там же. Главное – найти достаточно неприятный образ врага, которого большинству населения будет заведомо не жалко и которого "активистам" молчаливо разрешат бить. "Конечно, это не совсем законно, но ребята, в общем, правы"…

Корни этого явления — в извечном и повсеместном инстинкте к сбиванию в стадо, вычленению из стада "омеги" (аутсайдера) и его травле, объясняют психологи. В периоды нестабильности и неуверенности стремление жить по инстинктам лишь повышается.

— Сейчас наблюдается общий рост уровня агрессии в обществе, в том числе на примере детского коллектива, — говорит психолог Вера Тимченко. – Она проявляется в разных формах: и физической, и вербальной, и других, и вот по всем этим формам наблюдается рост. Разнимать первоклашек, которые дерутся как матерые мужики, мне еще не приходилось, первый класс этого года стал таким неприятным открытием.

— Почему такой рост агрессивности проявляется именно сейчас?

— У нас в инстинктах заложено, что лучший способ защиты – это нападение. Если человек чувствует, что у него всё неопределенно, давят неразрешимые обстоятельства, он нервничает и пытается это накопленное напряжение выразить в агрессию, — объясняет психолог. — Когда имеет место конфликт в обществе, большинство людей очень напряжены и тратят много времени и сил, просто чтобы выжить. Это выглядит так: мне плохо – я атакую. Все же наша биологическая принадлежность – животные. Что вы сунетесь к растревоженной обезьяне, что к собаке, у которой стресс, скорее всего, животное вас атакует. Не потому, что оно злобное по своей природе, но потому, что оно пытается защититься. В отличие от собаки или обезьяны, у человека есть внутренние стопоры. В таком качестве выступают нравственные элементы, воспитание, религия и т.д.

— Но мы видим, что они не всегда работают…

— В толпе социальные нормы в принципе нивелируются. Человек получает своего рода социальную индульгенцию на свои действия. Если молодой человек по какой-то причине примыкает к группе лиц, где агрессивное поведение допустимо и приветствуется, скорее всего, он будет это делать, — говорит Вера Тимченко.

— Потому молодые люди и идут в полувоенизированные общественные организации, это их привлекает?

— Да. Во-первых, потому, что там всё можно. Я бью всех, кого могу, просто потому, что могу, это же замечательно! Не просто могу позволить себе то, чего хотелось бы, но это еще и приветствуется! Во-вторых, кто его знает, что творится в жизни этих ребят. Вполне возможно, что человек во всех отношениях не очень устроен, податься ему некуда, нигде его не принимают, а тут есть замечательное место, где сеют разумное, доброе, вечное и при этом можно и нужно бить людей.

Всё-таки мы приматы, а большинство их – стадные животные, нам важно быть частью стаи. Кому-то достаточно семьи, кому-то – друзей, а кого-то хлебом не корми, дай вступить в какую-то организацию. У человека, когда он примыкает к группе, уже не возникает сомнений, правильно ли он поступает, есть разделенная ответственность. "Это делаю не только я, мы все правы".

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Охрана порядка или?..

— Все обычные граждане тоже имеют право самостоятельно патрулировать улицы города и могут осуществить даже задержание или арест, хотя они не наделены для этого специальными полномочиями, — объясняет юрист Вадим Кравченко, бывший начальник отдела в областной прокуратуре. — Но они должны быть готовы аргументировать в суде или в полиции обоснованность своих действий. Например, если они стали свидетелями или жертвой уголовного преступления либо самостоятельно обнаружили улики, а также обнаружили официально разыскиваемого, на чей арест выдан судебный ордер. Но Национальная дружина и подобные формирования, совершающие гражданский арест, должны понимать, что они рискуют сами оказаться обвиняемыми, например, по следующим статьям: неправомерное задержание, похищение людей, неправомерный арест.

Ответственность может наступить в том случае, если на самом деле не существовало законных оснований для ареста или права подозреваемого были нарушены.

Цена вопроса — $500

Многие помнят советских дружинников, которые успешно охраняли общественный порядок, но только в сопровождении сотрудника милиции. Участковые милиционеры имели внештатных участковых – гражданских лиц, которые могли выступать понятыми и свидетелями, участвовать в задержаниях, имели право на ношение травматического оружия и т.д. Также в каждом районе было по 1-2 общественных формирования, которые выполняли аналогичные функции, но в начале 2010-х распустили как их, так и внештатных участковых.

Пикантная деталь относительно общественных формирований по охране порядка: членство в ней и наличие соответствующего удостоверения дают разрешение на ношение травматического и газового оружия, упрощают процедуру его получения. Конечно, есть и другой путь: всего за $500 "нужный человек" может формально включить желающего в подобную структуру и выдать разрешение на оружие вместе с оружием.

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— Ныне зарегистрированные формирования не сотрудничают с полицией. Это люди без образования и подготовки, которые пытаются поддерживать то, что они считают порядком, самостоятельно. Учитывая попустительство, что хотят, то и творят, — говорит наш источник в Национальной полиции. — Лица, которые курируют подобные формирования и заседают в Верховной Раде, последовательно изменяют законодательство таким образом, что полиция и прокуратура не могут поддерживать порядок, а в качестве реальной им альтернативы и предлагаются организации такого сорта. Измененный в 2012 году УПК и реформа полиции 2015 года привели к тому, что полицию опустили ниже плинтуса, она деморализована и боится исполнять свои обязанности. Законодательство сейчас построено так, что защитить жулика проще, чем полицейского, и в любом конфликте позиция МВД такова: проще уволить и посадить сотрудника полиции, чем гражданского человека.

Хулиганы с гранатами

Директор адвокатского бюро и правозащитник Олег Бовкун в бытность свою участковым инспектором милиции успешно сотрудничал с одним из немногих реально работавших общественных формирований. Поэтому с деятельностью "общественных помощников" знаком не понаслышке.

— Такие организации регистрируются органом государственной власти, — говорит Бовкун. — Далее они могут самостоятельно патрулировать, не допускать совершения преступления до приезда полиции. Но правами полицейского они не обладают: ни задерживать, ни обыскать нарушителя не могут.

Все эти организации называют себя активистами, общественниками, патриотами, но абсолютно не имеют никакого отношения к тому закону, которым они прикрываются. У них многопрофильное направление. Нельзя сказать, что они просто по заданию отжимают чей-то бизнес, но и нельзя сказать, что они – борцы за справедливость.

Фото Facebook "Национального корпуса" Акция "Национального корпуса" в Киеве

В некоторых странах существуют группировки, которые совершают нападения на определенные группы населения, у нас же есть люди, назовем их "общественниками", выступающие против всего незаконного — ларьков, игровых автоматов и т.д. Но способы и методы, которыми они действуют, тоже незаконны. Эти организации могут называться по-разному, это неважно, но с точки зрения уголовного права они подпадают под признаки вооруженной организованной преступной группировки.

— Как поступать тем горожанам, которых такие активисты сочли угрозой порядку?

— Сразу звонить 102, вызывать полицию и принимать меры необходимой самообороны – так же, как и при нападении обычных бандитов.

— А как полиция реагирует на подобные обращения?

— К примеру, при нападении группы представителей организаций "С14" и "Азова" на группу "Народный трибунал" патрульные приехали более чем через 5 минут. Несмотря на то, что дело происходило в центре Левобережного, в достаточно оживленном районе на парковке "Варуса". Вопрос: где более пяти минут находились все экипажи? Второй вопрос: где была группа быстрого реагирования патрульной полиции, где был КОРД? На сегодняшний день полиция очень активно и успешно "борется" с нарушениями правил парковки, прочих правил дорожного движения, а там, где стреляют, убивают, их нет.

— Почему полиция бездействует и как с этим бороться?

— Вот тут проблема. На сегодняшний день сняли с прокуратуры и никому не передали полномочия осуществлять расследования в отношении сотрудников полиции. Этим должно заниматься ГБР (Государственное бюро расследований), но его всё еще нет.

— Этот правовой вакуум – результат разгильдяйства или же он кому-то нужен?

— Это как минимум халатность и провал правовых реформ (полиции, судебной и т.д.). Либо умышленное создание условий для того, чтобы так называемые народные дружины могли комфортно себя чувствовать.

При этом всем "титушкам" вменяют хулиганство, а это неверная квалификация. Потому что хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка с мотивом явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью и цинизмом. А когда ребята с бейсбольными битами, цепями и пистолетами крушат ларек или зал игровых автоматов, пускают в ход ножи, коктейли Молотова и гранаты, это никак не хулиганство. Это что-то среднее между бандитизмом и терроризмом. По фактам терроризма нужно обращаться в СБУ, а бандитизма – в полицию. И если бандитизм и терроризм называют хулиганством, то это либо некомпетентность, либо лукавство — говорят то, что приказано говорить.

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На конкретном примере

Юрист Станислав Лифлянчик объясняет, что имеют право сделать правоохранители и на что не имеют права "общественники":

— Представитель общественной организации – это обычный житель города. Права у него такие же, как и у его соседа, который не является членом общественной организации. Давайте рассмотрим такой пример: человек курит на остановке. Это нарушение.

Если данное нарушение увидит сотрудник полиции, он имеет право подойти к нарушителю, представиться, сделать замечание, объяснить, что именно человек нарушает, и попросить не курить. Если реакции нет, полицейский может зафиксировать нарушение и составить админпротокол. В случае, если на руках у нарушителя нет документов, то полицейский имеет право задержать его до момента установления личности.

Та же самая ситуация, но вместо полицейского — представитель общественной организации, защищающий здоровый образ жизни. Ни задерживать, ни привлекать к ответственности, ни применять силу общественники не могут. Все, что они могут сделать, – это вызвать полицию и попросить привлечь нарушителя к ответственности. Сделать, разумеется, замечание. Всё. Ни на что другое полномочий у представителей общественных организаций нет.

Можно еще разобрать такой пример: члены общественной организации увидели, как некий гражданин жестоко обращается с бездомной собакой. Бьет ее. Или же они стали свидетелями избиения человека. Это нарушения из Уголовного кодекса. И мы, граждане Украины, имеем право предотвратить преступление. Мы обязаны вызвать полицию и совершить гражданское задержание. При этом бить нарушителя нельзя. Можно держать за руку, чтобы он не убежал. И вести нарушителя в отделение полиции нельзя. Это незаконное ограничение свободы.

По моему глубокому убеждению, народные дружины, которые сейчас есть, они вне закона. Ребята в балаклавах ходят по улице, пугают людей, делают видео против их воли, выкладывают в Интернет. Тут много законов нарушается. К примеру, если представители общественных организаций решили снять кого-то на видео, а человек против, то он может спокойно вызывать полицию. Не может никто действовать на равных правах с правоохранителями. Не может быть частной полиции с такими же полномочиями, как и у государственной.

Фото Facebook "Национального корпуса" Акция "Национального корпуса" в Киеве

Опыт в тему

Дружинники в прошлой жизни

Пенсионер Евгений Лясковский, который, работая на ЮЖМАШЕ, был членом ДНД – Добровольной народной дружины:

— Добровольная народная дружина была создана постановлением ЦК и Советом Министров в марте 1959 года для участия в охране общественного порядка. Тогда общество хорошо приняло эту идею, люди поняли её значимость.

В народные дружинники не принимали кого попало, был отбор. Если человек подходил, ему выдавали удостоверение, повязку специальную на руку. Дежурили вечером с 17-18 часов, обязательно с участковым. Дружинники изучали законы, поэтому многие из них впоследствии шли работать в милицию. За патрулирование улиц люди получали от государства дополнительные три дня к отпуску.

Дружинников побаивались не меньше, чем милиционеров. Дружинники знали, как профессионально задерживать нарушителей, и часто делали это, когда не было реакции на замечания.

Мое мнение, что народные дружины в современной Украине нужны. При условии, что они будут правильно организованы и будут работать в правовом поле. Реформирование полиции сорвалось на всех уровнях, и именно поэтому нужны дружины. Вы видели где-то во дворах сотрудников полиции? Они приезжают, только когда уже что-то случается. И вот тут-то как раз в качестве профилактики преступлений ДНД были бы в самый раз.