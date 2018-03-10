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    Валерий Карпунцов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Депутат Верховной Рады Валерий Карпунцов. Архивное фото
    В БПП перечислили угрозы, исходящие о "Национальных дружин"
    06:56 02.02.2018
    1117Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам народного депутата от пропрезидентской фракции Валерия Карпунцова, в Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает ответственность за создание незаконных вооруженных формирований, подобных "Нацдружинам".
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Много вариантов и поводов. Почему вернулся Шокин — все версии
    12:55 29.03.2017
    573
    Виктор Шокин намерен через суд оспорить свое увольнение с должности генпрокурора. Все версии, кому и зачем это нужно, прокомментировали в эфире "ГС" народные депутаты Валерий Карпунцов и Виталий Куприй.
    Дело о хищении 900 га леса под Киевом: комментарии нардепов. Видео
    Дело о хищении 900 га леса под Киевом: комментарии нардепов 
    11:56 21.07.2016
    456Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Мэр Ирпеня Владимир Карплюк уехал из Украины, у мэра города Бучи Анатолия Федорука в четверг проходят обыски по делу о хищении 900 га леса. На видео - комментарии народных депутатов Ольги Черваковой и Валерия Карпунцова.
    Национальной антикоррупционное бюро Украины
    НАБУ разваливает дело против Курченко - Карпунцов
    12:25 29.06.2016
    213Онищенко: новая партия компромата
    Как сообщил Валерий Карпунцов, сегодня следователь "Константин Кулик должен был представлять обвинение в апелляции по делам задержанных Сухомлина и Кошеля, проходящих по делам Сергея Курченко".
    Доллары
    Рада запретит коррупционерам выходить на свободу под залог - ГПУ
    15:51 15.03.2015
    363Дело Ефремова. Первый пошел?
    Прокуратура в прошлом году подавала свои предложения об отмене норм, предусматривающих залог по ряду преступлений, таких, как преступления против государства, коррупционные преступления и другие.
    Генпрокуратура Украины
    В ГПУ придумали, как избежать самоубийств экс-чиновников
    14:56 15.03.2015
    672Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как отметил старший помощник генпрокурора Валерий Карпунцов, "странно выглядит и для общества, и имеет негативные последствия, когда таких лиц выпускает суд под залог".
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    К концу марта в ГПУ обещают люстрировать 300 прокуроров
    05:44 21.01.2015
    480Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Под люстрацию попадают в первую очередь те прокуроры, которые поддерживали обвинение в делах против майдановцев, которые фабриковали эти дела.
    Наручники. Архивное фото
    Начальника управления тыла Нацгвардии поймали на взятке в 230 тыс грн - ГПУ
    16:32 19.01.2015
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    По данным Валерия Карпунцова, взятка была получена за содействие в победе одной из фирм в конкурсных торгах на поставку консервов бойцам Нацгвардии. Подозреваемые в преступлении задержаны.
    Генпрокуратура Украины
    Генпрокуратура предлагает МВД снять гриф секретности по делу Пукача
    01:33 10.01.2015
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    По словам старшего помощника Виталия Яремы, в МВД направлено представление, в котором Генпрокуратура не возражает против снятия грифа секретности с материалов дела Алексея Пукача.
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ объявила о подозрении экс-министру доходов и сборов Клименко
    19:11 29.12.2014
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    Александр Клименко, по данным Генпрокуратуры, завладел государственными средствами на сумму 616 млн грн и перечислил их со счетов Госказначейства на текущий банковский счет подконтрольного ему фиктивного предприятия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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