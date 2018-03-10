По словам народного депутата от пропрезидентской фракции Валерия Карпунцова, в Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает ответственность за создание незаконных вооруженных формирований, подобных "Нацдружинам".
Виктор Шокин намерен через суд оспорить свое увольнение с должности генпрокурора. Все версии, кому и зачем это нужно, прокомментировали в эфире "ГС" народные депутаты Валерий Карпунцов и Виталий Куприй.
Мэр Ирпеня Владимир Карплюк уехал из Украины, у мэра города Бучи Анатолия Федорука в четверг проходят обыски по делу о хищении 900 га леса. На видео - комментарии народных депутатов Ольги Черваковой и Валерия Карпунцова.
Александр Клименко, по данным Генпрокуратуры, завладел государственными средствами на сумму 616 млн грн и перечислил их со счетов Госказначейства на текущий банковский счет подконтрольного ему фиктивного предприятия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".