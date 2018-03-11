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    Общество

    В Киевской области радикалы устроили "темную" Павке Корчагину

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (210)

    (обновлено: )606018
    Группа радикально настроенных националистов из "Национальных дружин" и С14 набросили на памятник книжному персонажу черный мешок и потребовали от местных властей в течение недели демонтировать памятник.
    Памятник Павке Корчагину в Киевской области
    Фото facebook.com/bik.oleksij

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Группа радикально настроенных националистов из "Национальных дружин" и С14 заявили о намерении снести памятник Павке Корчагину в Боярке Киевской области.

    Фото акции националистов опубликовал на своей странице в Facebook Алексей Бык. По его словам, пока что для памятника устроили "темную" — надели на скульптуру черный мешок.

    Фото facebook.com/bik.oleksij
    В Боярке Киевской области радикалы надели мешок на памятник Павке Корчагину

    "Боярка. Приехали поздороваться с Павкой Корчагиным, который до сих пор торчит тут несмотря на закон о декоммунизации. В ходе переговоров с местной властью и копами договорились отложить экзекуцию на неделю, в течение которой истукана обещают убрать", — написал Бык.

    Справка

    Павка Корчагин — персонаж автобиографической книги советского писателя Николая Островского "Как закалялась сталь".

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    Памятник Павки Корчагину был установлен в 1979 году рядом со зданием Боярской школы № 2 на улице Михаила Грушевского. По сюжету книги, в Боярке проходило действие одной из глав.

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