В Литве осквернили советский памятник

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Литовская полиция расследует обстоятельства акта вандализма в отношении памятника жертвам послевоенного периода, установленного в деревне Грибине, сообщает во вторник пресс-служба полиции.

Памятник жертвам послевоенного периода установлен в деревне Грибине Мариямпольского района на месте гибели 20 советских активистов, которые были расстреляны во время засады представителями антисоветского подполья 4 июня 1946 года.

"В понедельник около 8.50 (совпадает с киевским) было замечено, что на памятнике жертвам послевоенного периода в Мариямпольском районе, в деревне Грибине, красной краской нарисована свастика и четыре пятиконечные звезды. Обстоятельства расследуются", — говорится в сообщении полиции.

В настоящий момент представители Мариямпольского самоуправления обернули памятник черной пленкой. Ранее данный памятник был вычеркнут из реестра охраняемых культурных объектов.

Напомним, ранее заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил о том, что в ближайшее время в городе начнут работы по демонтажу 30-метровой стелы Мемориала славы.