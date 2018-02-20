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    В Литве осквернили советский памятник

    (обновлено: )10002
    Памятник жертвам послевоенного периода установлен в деревне Грибине Мариямпольского района на месте гибели 20 советских активистов, которые были расстреляны во время засады представителями антисоветского подполья 4 июня 1946 года.
    Пробитые каски советских солдат. Архивное фото
    RIA News Первенцев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Литовская полиция расследует обстоятельства акта вандализма в отношении памятника жертвам послевоенного периода, установленного в деревне Грибине, сообщает во вторник пресс-служба полиции.

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    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    Памятник жертвам послевоенного периода установлен в деревне Грибине Мариямпольского района на месте гибели 20 советских активистов, которые были расстреляны во время засады представителями антисоветского подполья 4 июня 1946 года.

    "В понедельник около 8.50 (совпадает с киевским) было замечено, что на памятнике жертвам послевоенного периода в Мариямпольском районе, в деревне Грибине, красной краской нарисована свастика и четыре пятиконечные звезды. Обстоятельства расследуются", — говорится в сообщении полиции.

    В настоящий момент представители Мариямпольского самоуправления обернули памятник черной пленкой. Ранее данный памятник был вычеркнут из реестра охраняемых культурных объектов.

    Напомним, ранее заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил о том, что в ближайшее время в городе начнут работы по демонтажу 30-метровой стелы Мемориала славы.

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