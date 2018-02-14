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    Общество

    В Харькове облили краской памятник УПА

    (обновлено: )310100
    По данным пресс-службы областной полиции, вандалы во вторник нанесли на памятник погибшим участникам УПА полосы белого и красного цвета, он уже очищен от краски, но нуждается в реставрации.
    Осквернение памятника воинам УПА в Харькове
    facebook.com/openkharkiv

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные осквернили знак погибшим участникам УПА в Харькове, сообщает в среду пресс-служба облуправления полиции.

    Информация о том, что вандалы нанесли на памятник полосы белого и красного цвета, поступила правоохранителям во вторник около 14:00. 

    facebook.com/openkharkiv
    Осквернение памятника участникам УПА в Харькове

    В свою очередь на странице "Украинский Харьков" в Facebook сообщается, что памятный знак очищен от краски, но "вандалы нанесли новые сколы на гранитную доску, она теперь нуждается в реставрации". 

    В октябре произошел аналогичный случай: неизвестные также облили красной краской памятник участникам Украинской повстанческой армии в Харькове.

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