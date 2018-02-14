В Харькове облили краской памятник УПА

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные осквернили знак погибшим участникам УПА в Харькове, сообщает в среду пресс-служба облуправления полиции.

Информация о том, что вандалы нанесли на памятник полосы белого и красного цвета, поступила правоохранителям во вторник около 14:00.

facebook.com/openkharkiv Осквернение памятника участникам УПА в Харькове

В свою очередь на странице "Украинский Харьков" в Facebook сообщается, что памятный знак очищен от краски, но "вандалы нанесли новые сколы на гранитную доску, она теперь нуждается в реставрации".

В октябре произошел аналогичный случай: неизвестные также облили красной краской памятник участникам Украинской повстанческой армии в Харькове.