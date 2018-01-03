Во Львове уволен чиновник, который заставлял подчиненных петь песню УПА

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Министерство юстиции уволило начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области Ярослава Жукровского за превышение служебных полномочий.

Ранее сообщалось, что при приеме на работу Жукровский предлагал претендентам назвать дату рождения Степана Бандеры, а также исполнить песню УПА "Лента за лентой". После обнародования этих фактов Минюст назначил служебную проверку деятельности Жукровского.

"Дисциплинарная комиссия в рамках проводимого служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области и рекомендовала освободить Ярослава Жукровский с должности", — говорится в официальном сообщении министерство юстиции.

Дисциплинарная комиссия в одном из приказов, подписанных Жукровским обнаружила нарушение законодательства. Документ устанавливал обязанность для сотрудников при проведении камеральных проверок и рассмотрении жалоб согласовывать пользования реестрами лично с руководителем львовской юстиции.

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Еще один приказ вводил прямое подчинение служащих управления государственной регистрации непосредственно начальнику территориального управления.

Жукровский на заседание комиссии не явился. Работникам Минюста поручено ознакомить его с приказом об увольнении.

На проведенном брифинге Жукровский заявил, что намерен обжаловать приказ Минюста в суде.