КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Одессе похитили мини-памятник известного чешского литературного героя – бравого солдата Швейка, который был размещен на фасаде пивной Гамбринус, сообщает "Думская" со ссылкой на одного из очевидцев.

Позже в городской мэрии подтвердили этот факт.

"Сейчас готовится обращение в полицию. Надеемся, что можно будет установить личность по видеозаписям камер наружного наблюдения, установленных на близлежащих зданиях", – сообщили в муниципалитете.

Думская.net В Одессе похитили памятник знаменитого Швейка

Напомним, в городе Стрый (Львовская область) были задержаны вандалы, которые изувечили памятник Тарасу Шевченко в центральном городском парке.