наверх
19.02.201820:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе похитили памятник знаменитого Швейка

    (обновлено: )11911
    В городской мэрии подтвердили факт кражи памятника: "Надеемся, что можно будет установить личность по видеозаписям камер наружного наблюдения, установленных на близлежащих зданиях".
    Памятник знаменитого Швейка
    Думская.net

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Одессе похитили мини-памятник известного чешского литературного героя – бравого солдата Швейка, который был размещен на фасаде пивной Гамбринус, сообщает "Думская" со ссылкой на одного из очевидцев.

    Позже в городской мэрии подтвердили этот факт.

    "Сейчас готовится обращение в полицию. Надеемся, что можно будет установить личность по видеозаписям камер наружного наблюдения, установленных на близлежащих зданиях", – сообщили в муниципалитете.

    Думская.net
    В Одессе похитили памятник знаменитого Швейка

    Напомним, в городе Стрый (Львовская область) были задержаны вандалы, которые изувечили памятник Тарасу Шевченко в центральном городском парке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нападение радикалов на здание "Россотрудничества"
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Петр Порошенко в Мюнхене
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины