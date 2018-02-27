Кабмин намерен резко увеличить штрафы за уничтожение памятников культуры

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины намерен увеличить штрафы за незаконные раскопки и уничтожение памятников культуры.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

Штраф за незаконные раскопки предлагают повысить до 5100 грн (сейчас 1700 грн).

За умышленное доведение до разрушения памятников — до 8500–17 000 грн или тюремный срок до пяти лет (нет наказания).

За умышленное уничтожение памятника или его части хотят повысить штраф до 8500 грн (сейчас до 2550 грн) и тюремный срок до пяти лет (сейчас до трех).

Ранее сообщалось, что польский суд вынес приговор троим молодым людям, которые вытерли ноги об украинский флаг, отказавшись признать произошедшее надругательством.