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    Политика

    Кабмин намерен резко увеличить штрафы за уничтожение памятников культуры

    (обновлено: )6001
    Отмечается, что за умышленное доведение до разрушения памятников будет назначен штраф до 8500–17 000 грн или тюремный срок до пяти лет.
    Неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в Стрые (Львовская область)
    Фото varta-1

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины намерен увеличить штрафы за незаконные раскопки и уничтожение памятников культуры.

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    Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

    Штраф за незаконные раскопки предлагают повысить до 5100 грн (сейчас 1700 грн).

    За умышленное доведение до разрушения памятников — до 8500–17 000 грн или тюремный срок до пяти лет (нет наказания).

    За умышленное уничтожение памятника или его части хотят повысить штраф до 8500 грн (сейчас до 2550 грн) и тюремный срок до пяти лет (сейчас до трех).

    Ранее сообщалось, что польский суд вынес приговор троим молодым людям, которые вытерли ноги об украинский флаг, отказавшись признать произошедшее надругательством.

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