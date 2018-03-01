В США передумали устанавливать 25-тонный памятник советским летчикам

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Власти Серной Каролины заблокировали решение о строительстве памятника советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, сообщает издание The Charlotte Observer.

"После почти года предварительных одобрений Элизабет-Сити изменил свое мнение в понедельник и проголосовал против установки 25-тонного русского военного монумента в Северной Каролине в парке береговой охраны", — сообщает издание.

По данным издания, на решение повлияло усиление напряженности между Россией и США в части якобы вмешательства в американские выборы. Пять членов городского совета проголосовали против установки памятника, трое — "за", уточняет издание.

Памятник планировали установить осенью текущего года. Об этом рассказал российским журналистам в феврале исполняющий обязанности мэра Элизабет-Сити Рик Кинг. На вопрос журналистов, могут ли помешать этому памятнику политические реалии, он ответил отрицательно. Тогдашнее решение городского совета установить памятник было единогласным, мэр назвал "прекрасной" такую солидарность.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, в 1944-1945 годах на базе береговой охраны США советские пилоты проходили обучение пилотированию самолетов-амфибий "Каталина", которые затем перегонялись в Советский Союз. В январе 1945 года один из самолетов разбился при взлете. На базе, на месте гибели пилотов, планировалось установить памятную плиту, а в городе Элизабет-Сити — памятник.

В рамках встречи с властями Элизабет-Сити российский посол Анатолий Антонов напомнил, что "во время Второй мировой войны СССР и США вместе сражались против нацистской Германии, важной частью нашей совместной борьбы была программа ленд-лиза".