В Харькове облили красной краской памятник УПА

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные облили краской памятный знак участникам Украинской повстанческой армии (УПА) в Харькове, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции.

Сообщение поступило правоохранителям в 9:00.

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"На место происшествия выезжало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается", — заявили в полиции.

В свою очередь на странице "Украинский Харьков" выложены кадры с места событий.

В октябре 2017 года и в феврале 2018 произошли аналогичные случаи: неизвестные также облили красной краской памятник участникам Украинской повстанческой армии в Харькове.