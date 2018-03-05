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    Общество

    В Харькове облили красной краской памятник УПА

    (обновлено: )226100
    На место происшествия выезжало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции.
    В Харькове облили красной краской памятник УПА
    hk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные облили краской памятный знак участникам Украинской повстанческой армии (УПА) в Харькове, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции.

    Сообщение поступило правоохранителям в 9:00.

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    "На место происшествия выезжало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается", — заявили в полиции.

    В свою очередь на странице "Украинский Харьков" выложены кадры с места событий.

    В октябре 2017 года и в феврале 2018 произошли аналогичные случаи: неизвестные также облили красной краской памятник участникам Украинской повстанческой армии в Харькове.

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