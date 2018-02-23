Во Львове удвоили доплату к пенсии ветеранам УПА

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Исполнительный комитет Львовского горсовета увеличил доплату к пенсии ветеранам Украинской повстанческой армии (УПА) в два раза — до 2 тысяч гривен в месяц с марта 2018 года. Соответствующее решение было принято в пятницу.

"На государственном уровне никаких льгот или доплат к пенсии ветеранам УПА, вдовам ветеранов УПА или вдовам политзаключенных не предусмотрено", — напоминает пресс-служба горсовета.

По состоянию на 19 февраля на учете в отделах социальной защиты городского совета находилось 208 ветеранов УПА (205 человек — участники боевых действий УПА, 3 человек — лица с инвалидностью УПА), 72 вдов ветеранов УПА и 31 вдова политзаключенных.

Во вторник, 20 февраля, в День памяти Героев Небесной Сотни на флагштоке перед зданием львовской Ратуши впервые появился красно-черный флаг УПА.