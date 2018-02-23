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    Общество

    Во Львове удвоили доплату к пенсии ветеранам УПА

    (обновлено: )234411
    По состоянию на 19 февраля на учете в отделах социальной защиты городского совета находилось 208 ветеранов УПА, 72 вдов ветеранов УПА и 31 вдова политзаключенных. Доплата выросла до 2000 гривен.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Исполнительный комитет Львовского горсовета увеличил доплату к пенсии ветеранам Украинской повстанческой армии (УПА) в два раза — до 2 тысяч гривен в месяц с марта 2018 года. Соответствующее решение было принято в пятницу.

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    "На государственном уровне никаких льгот или доплат к пенсии ветеранам УПА, вдовам ветеранов УПА или вдовам политзаключенных не предусмотрено", — напоминает пресс-служба горсовета.

    По состоянию на 19 февраля на учете в отделах социальной защиты городского совета находилось 208 ветеранов УПА (205 человек — участники боевых действий УПА, 3 человек — лица с инвалидностью УПА), 72 вдов ветеранов УПА и 31 вдова политзаключенных. 

    Во вторник, 20 февраля, в День памяти Героев Небесной Сотни на флагштоке перед зданием львовской Ратуши впервые появился красно-черный флаг УПА.

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