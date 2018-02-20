Битва радикалов: на смену скинхедам пришли отморозки

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Небывалая активность националистов всех мастей в первые месяцы нового года не могла не броситься в глаза. Даже те, кто следит за событиями в стране только изредка, не могли не заметить, что именно о выходках радикалов все чаще говорят в обществе.

Против церкви и Труханова

Не успел начаться календарный год, как о себе заявили радикалы из С14, о которых уже давно не было слышно. Блокада Киево-Печерской Лавры и других храмов Украинской православной церкви попали во все сообщения новостей. Так что, лидер организации Жека Карась, о котором раньше никто и не знал, в одночасье стал одним из главных ньюзмейкеров. Закрепить успех помогло громкое участие в судебном заседании по делу убийства журналиста Олеся Бузины, а также нападение на Россотрудничество в Киеве. Не удивительно, что степень узнаваемости радикальной организации выросла в разы.

Не отставать от конкурентов решили и в "Нацкорпусе". Подопечные "Белого вождя" Андрея Белецкого инициировали несколько громких информповодов , о которых написали в СМИ. Речь, в первую очередь, о создании "Национальных дружин", угрожающий вид которых породил массу слухов и домыслов. Отличись "птенцы Авакова", как их называют политические эксперты, и во время суда по мэру Одессы Геннадию Труханову. Нападение на представителей правоохранительных органов еще долго смаковали с самых разных видео-ракурсов.

Все на Россотрудничество!

Прекрасно понимая, какое количество просмотров приносят новости по тегу "радикалы", активизировались и националисты из ОУН. Их лидер Николай Коханивский не мог оставаться в стороне и тоже решил подняться в глазах единомышленников. Хотя, судя по всему, по части оригинальности у "оуновцев" имеются огромные проблемы. Националисты решили не выдумывать ничего нового и просто повторили нападение С14 на Россотрудничество.

Попиариться на российском культурном центре решили и радикалы из "УКРОПа", у которых, по всей видимости, тоже имеются пробелы с креативностью.

Курс на "международку" взяли радикалы из "Свободы" с "Правым сектором". Обе националистические организации поучаствовали в пикетах посольства Польши, после того как эта страна приняла известный закон о запрете бандеровской идеологии.

Ручные радикалы

Понятно, что подобная резвость в стройных радикальных рядах не могла не насторожить. Ведь не исключено, что подобные прошедшие и, вероятно, будущие выходки националистов могут стать своеобразным "праймериз" в преддверии возможных будущих выборов.

Так, по мнению политического эксперта Руслана Бортника, на фоне отсутствия какой-либо конкуренции в "левой" политической нише, в "правой" наблюдается серьезная борьба за пальму первенства.

"Соперничают между собой и большие боссы, которые поддерживают радикальные проекты. И эта конкуренция за право применять насилие. Каждая из этих групп сегодня пытается доказать свое преимущество, показать свои возможности и потенциал к использовании насилия, скажем, в 2019-м году. Сегодня все эти националистические группировки являются "ручными" — они откровенно обслуживают тех или иных финансово-политических групп и являются продолжением государственной политики.

"Свобода" в лидерах

Между тем, по его словам, реальное участие в избирательной гонке, скорее всего, примет только партия "Свобода". Из большого числа националистических сил именно она имеет наибольшую популярность в этих кругах.

"Потенциально эта партия может вызвать интерес у избирателей. Все остальные не способны сегодня преодолеть барьер, шансов на это нет — только в случае объединения со "Свободой". У этой партии более длинная история, хорошо работают партийные ячейки. Из всех организаций националистического толка именно "Свобода" больше всего напоминает партию. Все остальные — что-то среднее между средневековыми орденами и радикальными группами", - резюмировал эксперт.

Солидная "крыша"

Вместе с тем, политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко сомневается, что своими действиями ура-патриоты смогут завоевать симпатии избирателей.

"Всерьез говорить о популярности в обществе тех или иных националистических организаций вряд ли стоит. Если провести серьезный социологический опрос, многие удивятся. Окажется, что те или иные движения ура-патриотов известны в медиа-кругах, экспертном сообществе, но не более. Рядовой украинец вряд ли сможет отличить одних радикалов от других", — резюмировал Бондаренко.

По его мнению, гораздо больше "патриоты" нужны влиятельным людям в украинской политике.

"Очевидно, что все эти общественные активисты не являются самостоятельными. Существуют большие подозрения, что они аффилированы с теми или иными политическими силами и лидерами. В данной ситуации ура-патриотические организации играют мышцами друг перед другом, напоминая каких-то бодибилдеров. Каждый из них показывает, кто сильнее, радикальнее. В том, чьи отморозки более отмороженные соревнуются и политики. Кто из них отмороженней, сказать достаточно сложно. Скорее всего, они друг друга стоят. Они действуют безнаказанно, чувствуют за собой солидную "крышу", — считает эксперт.