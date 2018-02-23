В Украину едут поляки почтить память "жертв УПА"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Представители президента и правительства Польши в воскресенье, 25 февраля, собираются приехать во Львовскую область, чтобы почтить память поляков, убитых "украинскими националистами" в 1944 году.

Как сообщает "Польское радио", в Украину приедут вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак, президентский министр Адам Квятковский и вице-председатель Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик.

Визит польской делегации состоится по приглашению римо-католического прихода в Бродах. Члены делегации заявили, что визит не имеет политической подоплеки.

"Мы едем туда на религиозные мероприятия", — сказал один из министров. По его словам, нынешний кризис в польско-украинских отношениях не может быть предлогом того, что польские власти откажутся от памяти убитых в Украине поляков.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что 95% польских памятников в Украине являются нелегальными.