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    Политика

    В Украину едут поляки почтить память "жертв УПА"

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (494)

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    Визит польской делегации состоится по приглашению римо-католического прихода в Бродах. Члены делегации заявили, что визит не имеет политической подоплеки.
    Польский флаг
    RIA News Филип Климашевский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Представители президента и правительства Польши в воскресенье, 25 февраля, собираются приехать во Львовскую область, чтобы почтить память поляков, убитых "украинскими националистами" в 1944 году.

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    twitter.com/rozenkopavlo
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    Как сообщает "Польское радио", в Украину приедут вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак, президентский министр Адам Квятковский и вице-председатель Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик.

    Визит польской делегации состоится по приглашению римо-католического прихода в Бродах. Члены делегации заявили, что визит не имеет политической подоплеки.

    "Мы едем туда на религиозные мероприятия", — сказал один из министров. По его словам, нынешний кризис в польско-украинских отношениях не может быть предлогом того, что польские власти откажутся от памяти убитых в Украине поляков.

    Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что 95% польских памятников в Украине являются нелегальными.

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