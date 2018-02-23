В Украине 95% польских памятников являются незаконными - Розенко

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. 95% польских памятников в Украине являются нелегальными. Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Польская сторона это прекрасно знает и мы им еще раз об этом подчеркнули: 95% польских памятников в Украине незаконно или установлена, или неузаконенная их правовая основа. Но это не значит, что мы за них не отвечаем и в случае их разрушения мы не осуществляем никаких шагов. Нет, мы их охраняем, мы их восстанавливаем, мы проводим расследование, когда это касается актов вандализма, несмотря на статус ", — сказал он.

Розенко также отметил, что на сегодня в Польше разрушено восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены.

"Мы передали польской стороне конкретный перечень восьми памятников. Хочу отметить, что два из разрушенных памятников были легальными на территории Польши, но до сих пор не восстановлены. Поэтому мы попросили польскую сторону осуществить реальные шаги по восстановлению этих памятников", — добавил вице-премьер-министр.

В конце января сообщалось, что в Польше за 4 года демонтировали около 20 памятников советским солдатам.