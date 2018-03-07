В Одесской области появится первый памятник воинам УНР

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Первый в Одесской области памятник в честь армии Украинской Народной Республики уже в апреле откроют в райцентре Ананьев. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Героика", который намерен установить монумент под названием "Землякам — участникам Первого зимнего похода".

Макет памятника в честь армии Украинской Народной Республики

Памятник будет представлять собой колонну на постаменте из бутового камня, увенчанную копией ордена Украинской Народной Республики Железный крест "За зимний поход и бои". Постамент с четырех сторон будет обрамлен гранитными досками с именами казаков и старшин армии УНР (всего 52 человека).

Напомним, директор Института нацпамяти Владимир Вятрович поддерживает законодательную инициативу о признании Украины правопреемницей УНР.