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    Общество

    В Одесской области появится первый памятник воинам УНР

    (обновлено: )11301
    Согласно данным, памятник будет представлять собой колонну на постаменте из бутового камня, увенчанную копией ордена Украинской Народной Республики.
    Выставка к 100-летию УНР
    УНИАН Владимир Гонтар

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Первый в Одесской области памятник в честь армии Украинской Народной Республики уже в апреле откроют в райцентре Ананьев. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Героика", который намерен установить монумент под названием "Землякам — участникам Первого зимнего похода".

    Макет памятника в честь армии Украинской Народной Республики

    Памятник будет представлять собой колонну на постаменте из бутового камня, увенчанную копией ордена Украинской Народной Республики Железный крест "За зимний поход и бои". Постамент с четырех сторон будет обрамлен гранитными досками с именами казаков и старшин армии УНР (всего 52 человека).

    Напомним, директор Института нацпамяти Владимир Вятрович поддерживает законодательную инициативу о признании Украины правопреемницей УНР.

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