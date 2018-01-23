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    Аналитика и комментарии

    Так УНР или СССР? В соцсетях спорят о "наследнице" Украине

    (обновлено: )908131
    Депутаты хотят признать Украину правопреемницей УНР: в Верховной Раде даже зарегистрирован соответствующий законопроект. Что изменится в стране, если такой закон примут, и как отреагировали на подобную инициативу украинцы в соцсетях?
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    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    А говорят, что прошлого не воротишь… 22 января, в День Соборности Украины в Раде зарегистрировали законопроект "О правопреемстве Украины относительно Украинской Народной Республики". Об этом сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Авторами документа выступили нардепы Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко, Олег Осуховский, Александр Марченко, Андрей Белецкий и Олег Петренко.

    В тексте документа содержится предложение признать РСФСР, а позже СССР оккупантом, а Украину в период с 18 марта 1921-го по 23 август 1991 года – оккупированной.

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    Таким образом, Украина не несет ответственности за преступления, совершенные тоталитарным коммунистическим  режимом в период оккупации.

    Стоит напомнить, что это далеко не первая попытка: ранее с идеей объявить Украину правопреемницей УНР выступил глава Института национальной памяти Вятрович. В соцсетях очередная идея правопреемства вызвала небывалую шумиху:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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