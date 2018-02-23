наверх
23.02.201818:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Виннице открыли скандальный памятник героям Небесной сотни

    Тема:

    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (195)

    (обновлено: )27305
    Власти Винницы ради открытия мемориала героям Небесной сотни решились на демонтаж бюста Тараса Шевченко. Причем, памятник Кобзарю сносили дважды, последний раз - за несколько часов до открытия "Дерева свободы".
    Памятник Дерево свободы, установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Фото 33kanal.com

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Виннице в пятницу городские власти открыли на центральной площади города мемориал "Дерево свободы".

    Памятник посвящен погибшим героям Небесной сотни: дерево украшают 107 цветов — по количеству погибших участников Евромайдана.

    Инфографика. Годовщина расстрела Небесной сотни в цифрах

    Напомним, что появлению "Дерева свободы" предшествовали скандалы и беспорядки. Ради возведения мемориала власти Винницы решили демонтировать бюст Тараса Шевченко, установленный на той же площади.

    Позднее вместо снесенного памятника активисты установили его копию: пластиковый бюст Кобзарю был вручную водружен на импровизированный постамент. Однако в ночь на 23 февраля за несколько часов до открытия "Дерева свободы" Шевченко снесли во второй раз.

    Читайте также: Тарас Шевченко или Небесная сотня? Кому в Виннице Кобзарь мешает

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против