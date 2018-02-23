В Виннице открыли скандальный памятник героям Небесной сотни

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Виннице в пятницу городские власти открыли на центральной площади города мемориал "Дерево свободы".

Памятник посвящен погибшим героям Небесной сотни: дерево украшают 107 цветов — по количеству погибших участников Евромайдана.

Инфографика. Годовщина расстрела Небесной сотни в цифрах

Напомним, что появлению "Дерева свободы" предшествовали скандалы и беспорядки. Ради возведения мемориала власти Винницы решили демонтировать бюст Тараса Шевченко, установленный на той же площади.

Позднее вместо снесенного памятника активисты установили его копию: пластиковый бюст Кобзарю был вручную водружен на импровизированный постамент. Однако в ночь на 23 февраля за несколько часов до открытия "Дерева свободы" Шевченко снесли во второй раз.

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