The Washington Times: усиление "Нацдружин" усугубляет проблемы Украины

Фото Facebook "Национального корпуса"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Национальные дружины" — "новая патриотическая организации, которая вербует в свои ряды только украинцев мужского пола для "патрулирования улиц" в целях "установления украинского порядка", — пишет журналистка The Washington Times Вероника Мелкозерова.

Это движение — очередная примета сложного положения демократической власти в Киеве, где правительство пытается справиться и с непростой ситуацией на востоке, а заодно управиться и с тревожными националистическими политическими течениями, которые возникают совсем рядом, говорится в статье.

"Для нас украинский порядок — это когда наши улицы очищены от преступлений и разврата, — сказал 21-летний Александр Синиок, заместитель командира киевской "Национальной дружины". — Видим несправедливость — вызываем полицейских и заставляем их выполнять свои обязанности".

"Национальные дружины" "уходят корнями в ранее возникшие военизированные организации, такие как "Движение "Азов" — правая военизированная и политическая организация с симпатиями к неонацистам", — напоминает автор статьи. В 2016 году националисты из "Азова" создали партию "Национальный корпус".

Местные политические аналитики говорят, что появление "Национальных дружин" высвечивает разочарование народа в революции Евромайдана 2014 года, отмечает автор публикации. "Многие украинцы увидели параллель между маршами и уличными патрулями военизированных отрядов в Украине в 2018 году и в нацистской Германии в 30-е годы ХХ века", — говорится в статье.

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"Нас называют нацистами просто потому, что о нас не знают и не могут поверить, что в наше время люди могут добровольно рисковать жизнью ради благого дела", — заявляет Синиок.

Стальной магнат и депутат Сергей Тарута в 2014 году финансировал батальон "Азов", напомнила автор статьи. "Но Тарута заявил, что не имеет никаких связей с движением "Азов" и обвинил "Национальные дружины" в попытках сделаться параллельной вооруженной силой, которую не контролирует гражданское правительство", — пишет Мелкозерова.

"Члены формирований хватают предполагаемых преступников, ссылаясь на закон, разрешающий обычным гражданам кого-либо задерживать, но без применения силы", — говорится в публикации.

"В чем состоят экзамены для тех, кто желает вступить в "Национальные дружины"? Они демонстрируют, как владеют тактикой уличных боев и навыками тайского бокса, проходят собеседования с командирами "Национальных дружин" и "Национального корпуса", а также тест на знание гражданского права Украины", — отмечается в публикации. "Наличие зарегистрированного оружия считалось дополнительным плюсом", — добавляет журналистка.

"Не думайте, будто мы ходим по улицам с оружием, — заметил официальный представитель организации Игорь Вдовин. — Но, если война распространится на другие города, мы должны быть готовы ко всему".