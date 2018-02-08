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    "Нацдружины" в Украине: что разрешено и запрещено

    (обновлено: )65319
    В Украине уже год действует общественная организация "Национальные дружины". Принятие присяги 600 дружинниками вызвало тревогу об их деятельности по отношению к обычным людям. В инфографике РИА Новости Украина - подробности о деятельности "Нацдружин".
    Нацдружины в Украине: что разрешено и что запрещено
    РИА Новости Украина

    Дружины создана на добровольных началах по месту проживания или работы их членов. Их деятельность регулируется законом, принятом еще в 2000 году.

    На территории городов они могут обеспечивать правопорядок только вместе с полицией. В сельской местности — могут и самостоятельно.

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    "Нацдружинники" могут проверять документы, водительские права, задерживать нарушителей (только в присутствии полиции), составлять протоколы о правонарушениях.

    Применение физической силы и спецсредств возможно в случае угрозы здоровью или жизни граждан.

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    Участники дружин могут оказывать помощь народными депутатам и представителям власти в случае угрозы их деятельности. Могут входить в общественные помещения для прекращения правонарушений и преступлений, преследуя нарушителя.

    Главное, что запрещено "Национальным дружинам" — использовать холодное и огнестрельное оружие (включая охотничье).

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