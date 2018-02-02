Луценко предлагает изменить закон по "Нацдружинам"

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. "Национальные дружины" могут охранять правопорядок только вместе с правоохранителями, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, любые военизированные или парамилитарные формирования незаконны, если они не являются общественными формированиями охраны правопорядка.

Он считает, что нужно скорректировать закон и "внести позицию о том, что любые общественные формирования могут привлекаться к патрулированию улиц или других охранных мероприятий исключительно в нарядах с патрульной полицией".

"Так было всегда. Это само собой разумелось. Сейчас не все это понимают. Думаю, было бы правильно это исправить и приглашать тех, кто отслужил в армии, какое-то время отработал в правоохранительных органах, в народные дружины…Все остальные, кто хочет применить силу на пользу украинскому государству, должны знать, что у нас все еще есть вакансии в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и других формированиях, которые героически защищают Украину", – цитирует "Украинская правда" Луценко.

В минувшее воскресенье партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "Национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.