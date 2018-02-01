наверх
01.02.201818:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Волошин о нацдружинах: привкус гражданской войны все отчетливей

    (обновлено: )632150
    Политолог-международник Олег Волошин считает, что нарастающий беспредел молодчиков из "национальных дружин" ставит на повестку дня вопрос о симметричной реакции.
    Олег Волошин. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Акция Национального корпуса в Киеве
    Фото Facebook "Национального корпуса"
    "Нацдружина" тренируется к... захвату власти. Как в 2014-м

    В Украине уже год как действуют национальные дружины. На минувшей неделе несколько сотен новых участников присягнули в столице – на территории Косого капонира Киевской крепости. Присягу принимал "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают организацию непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым. В нацдружинах заявили, что целью организации является обеспечение порядка на улицах городов. Личный состав организации – бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане, а действуют такие формирования в 13 городах Украины.

    Пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин также заявил, что члены организации в своих действиях руководствуются законом об охране общественного порядка и государственной границы. Также командир общественной организации "Национальные дружины" Игорь Михайленко  признал, что в организации есть несовершеннолетние. Он добавил, что на сегодняшний день в организацию входит около 1 тыс человек в разных городах Украины. Количество участников планируется увеличивать.

    Смотрите также: Не позволю: Аваков дал ответ на создание "Национальных дружин"

    В МВД заявили, что позиция ведомства по отношению к нацдружинам "абсолютно четкая". "Никаких других альтернативных парамилитарных образований быть не может, за порядком следит полиция и Нацгравдия. Все остальные могут существовать в форме общественных организаций, и могут участвовать в охране общественного порядка, государственной границы, но четко в рамках закона. Если они его нарушают — их привлекают к ответственности", — заявил спикер МВД Артем Шевченко. Он подчеркнул, что государство оставляет за собой монополию на применение силы.

    Флаг Украины на фоне Дома с химерами
    УНИАН
    Нацдружины. Власть выпускает джинна "украинского порядка"

    Наряду с этим на днях в Черкассах члены нацдружин в камуфляже и балаклавах пришли на сессию горсовета при рассмотрении проекта решения по бюджету и не выпускали депутатов из зала.

    По мнению политолога-международника Олега Волошина, беспредел нацдружинников вызывает вопрос о возникновении "интернациональных бригад".

    "Нарастающий беспредел фашиствующих молодчиков из "национальных дружин" ставит на повестку дня вопрос о симметричной реакции в форме "интернациональных бригад". И дело не в прямых аналогиях с Гражданской войной в Испании. Дело во все более отчетливом привкусе Гражданской войны как таковой", — отметил Волошин на своей странице в Facebook.

    Публикация Олега Волошина

    Напомним, РИА Новости Украина подробно писало, чего ожидать от дружинников и каким образом они собираются установить на улицах "украинский порядок", а также о том, кто за ними стоит.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генеральная прокуратура Украины
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Заседание Верховной рады Украины
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг США и флаг России
    США - Россия: санкции преткновения
    Сергей Князев
    Националистический радикализм крепчает