Волошин о нацдружинах: привкус гражданской войны все отчетливей

РИА Новости Украина

В Украине уже год как действуют национальные дружины. На минувшей неделе несколько сотен новых участников присягнули в столице – на территории Косого капонира Киевской крепости. Присягу принимал "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают организацию непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым. В нацдружинах заявили, что целью организации является обеспечение порядка на улицах городов. Личный состав организации – бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане, а действуют такие формирования в 13 городах Украины.

Пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин также заявил, что члены организации в своих действиях руководствуются законом об охране общественного порядка и государственной границы. Также командир общественной организации "Национальные дружины" Игорь Михайленко признал, что в организации есть несовершеннолетние. Он добавил, что на сегодняшний день в организацию входит около 1 тыс человек в разных городах Украины. Количество участников планируется увеличивать.

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В МВД заявили, что позиция ведомства по отношению к нацдружинам "абсолютно четкая". "Никаких других альтернативных парамилитарных образований быть не может, за порядком следит полиция и Нацгравдия. Все остальные могут существовать в форме общественных организаций, и могут участвовать в охране общественного порядка, государственной границы, но четко в рамках закона. Если они его нарушают — их привлекают к ответственности", — заявил спикер МВД Артем Шевченко. Он подчеркнул, что государство оставляет за собой монополию на применение силы.

Наряду с этим на днях в Черкассах члены нацдружин в камуфляже и балаклавах пришли на сессию горсовета при рассмотрении проекта решения по бюджету и не выпускали депутатов из зала.

По мнению политолога-международника Олега Волошина, беспредел нацдружинников вызывает вопрос о возникновении "интернациональных бригад".

"Нарастающий беспредел фашиствующих молодчиков из "национальных дружин" ставит на повестку дня вопрос о симметричной реакции в форме "интернациональных бригад". И дело не в прямых аналогиях с Гражданской войной в Испании. Дело во все более отчетливом привкусе Гражданской войны как таковой", — отметил Волошин на своей странице в Facebook.

Публикация Олега Волошина

Напомним, РИА Новости Украина подробно писало, чего ожидать от дружинников и каким образом они собираются установить на улицах "украинский порядок", а также о том, кто за ними стоит.