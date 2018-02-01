Нацдружины. Власть выпускает джинна "украинского порядка"

РИА Новости Украина

В Киеве в воскресенье, 28 января, состоялась акция "Национального корпуса", который проводил посвящение "национальных дружин" на территории Киевской крепости.

"Национальные дружины" планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок".

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

Акции националистов в центре столицы метафорически описал на своей странице в Facebook экономический эксперт Сергей Фурса.

"Картина первая. Сотни молодых спортивных людей идут по центральной площади страны. Они одеты в одинаковый камуфляж. У них флаги, на которых легко угадать аллюзии свастики. Они хотят установить свой порядок. Они называют его украинским порядком.

Картина вторая. Сотни молодых спортивных людей заходит в гор совет города Черкасс и заставляют депутатов принять решение. Они одеты в камуфляж. Они угрозой применения силы заставляют депутатов принять решение.

Какая будет картина третья? И кто ее рисует? И почему ее рисуют под прикрытием государственных чиновников, призванных не допускать такие рисунки", – сообщает Фурса.

Вы могли плохо учить историю и не помнить, с чего начинался нацизм в Германии, добавляет он, вы могли не помнить штурмовые отряды и запрос на Порядок, который был в разоренной кризисом Германии.

"Вы могли не смотреть фильмы и сериалы, где показывают тоталитарное общество. Которое всегда начинается с таких картин. Всегда. Вы могли не читать хороших писателей. Которые часто описывают как мир проходит путь от маршей молодых людей до сжигания книг. И до массовых расстрелов. И не важно, повезет нам или нет, проиграем мы борьбу за европейские ценности перед фашизмом или это будет лишь помутнение, временное, как многое, проходящее", – заявляет эксперт.

По его мнению, не важно, являются ли эти мальчики инструментами политической борьбы или принятия нужных финансовых решений: "в Украине легко представить, как одна группа нанимает таких мальчиков чтобы в бюджете прописали нужную строчку. И толстые кошельки думают, что они могут использовать этих мальчиков и выкинуть их. Но джинна очень тяжело запихнуть обратно в бутылку".

Публикация Сергея Фурсы

"Важно то, что нельзя оставаться равнодушным к таким проявлениям в Украине. Потому что тогда мы и не заметим, как будем жить в мире, где книги читать будет нельзя, место женщины будет только за плитой и в кровати, а всех, кто не согласен, будут растеривать на стадионах. Если не знаете, спросите что у этих ребят в голове. Какие у них ценности? Как они относятся к праву и свободе личности. И вы поймете, хотите ли вы жить в мире, где все ходят строем", – подчеркивает экономист.

При этом можно сколько угодно убеждать себя, что это маргинальная группа: большевики тоже были маргинальной группой еще в начале 1917 года, напоминает Фурса, да и Гитлер не побеждал на выборах, пока эти выборы существовали в свободном режиме.

"Любая маргинальная группа способна навязать обществу свою идею и взять общество под контроль силой. Тем более такое разобщенное общество, как украинское. И если мы не можем объединится вокруг политиков, то должны объединяться вокруг ценностей. Именно о ценностях был украинский Майдан. И именно с этими ценностями на устах погибали первые добровольцы. И именно эти ценности стоит отстаивать. Потому что с другой стороны – страх и насилие. И желание с их помощью навязать совсем другой мир", – уверен эксперт.

Государство не должно терять монопольное право на насилие, указывает экономист, "потому что потом мы потеряем свое государство".

"И его не захватят россияне. Нет. Его захватят те, кто хочет установить "украинский порядок". И не факт, что это будет лучше. В головах у этих людей практически та же идеология, что у Путина. Те же скрепы. Те же ценности. Это не страна успешных людей, где все живут по закону", – пишет Фурса.

Он приводит цитату из сериала "Рассказ служанки", который сейчас получает премии по всему миру: "Мы просто хотели сделать мир лучше, но лучше – не значит лучше для всех".

"Это история о том, как хорошие парни с чистыми помыслами и молодыми людьми в однострое сделали мир другим. Который стал хорошим, но не для всех. Тех, для кого он стал плохим, очень мало. И их количество постоянно уменьшается. Ведь их вешают. И расстреливают. Уверенные, что делают мир лучше. Хотите ли вы жить в таком мире? Или пример миллионов погибших в 20-м веке еще не может вас убедить?" – подытожил эксперт.