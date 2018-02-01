Глава Нацполиции сообщил, кто будет отвечать за проступки "Нацдружин"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что если так называемые "Национальные дружины" будут нарушать закон, то правоохранители будут привлекать к ответственности их организаторов.

В минувшее воскресенье партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "Национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

"Если мы будем видеть со стороны какого-либо общественного объединения нарушения законодательства, мы будем немедленно привлекать организаторов этих объединений к административной или уголовной ответственности", — приводит слова Князева пресс-служба МВД Украины на своем сайте.

Он отметил, что Нацполиция является государственным вооруженным органом, созданным для обеспечения правопорядка. "В обеспечении правопорядка полиции оказывают помощь Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Вооруженные силы в рамках своих полномочий. Все другие общественные формирования не имеют право на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона. Она общеевропейская и в каждой стране практически одинаковая", ‑ отметил председатель Нацполиции.

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