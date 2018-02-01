наверх
01.02.201816:46
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Глава Нацполиции сообщил, кто будет отвечать за проступки "Нацдружин"

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (147)

    (обновлено: )71642
    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что "общественные формирования не имеют право на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона, она общеевропейская и в каждой стране практически одинаковая".
    Сергей Князев
    УНИАН

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что если так называемые "Национальные дружины" будут нарушать закон, то правоохранители будут привлекать к ответственности их организаторов.

    Флаг Украины на фоне Дома с химерами
    УНИАН
    Нацдружины. Власть выпускает джинна "украинского порядка"

    В минувшее воскресенье партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "Национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

    "Если мы будем видеть со стороны какого-либо общественного объединения нарушения законодательства, мы будем немедленно привлекать организаторов этих объединений к административной или уголовной ответственности", — приводит слова Князева пресс-служба МВД Украины на своем сайте.

    Он отметил, что Нацполиция является государственным вооруженным органом, созданным для обеспечения правопорядка. "В обеспечении правопорядка полиции оказывают помощь Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Вооруженные силы в рамках своих полномочий. Все другие общественные формирования не имеют право на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона. Она общеевропейская и в каждой стране практически одинаковая", ‑ отметил председатель Нацполиции.

    Читайте также: Тренд дня: "порядок нацдружин попахивает фашизмом"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг США и флаг России
    США - Россия: санкции преткновения
    Сергей Князев
    Националистический радикализм крепчает