В МВД просят не бояться "Нацдружин": монополия на силу - у государства

Фото Facebook "Национального корпуса"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Украине не должно быть никаких парамилитарных образований, монополию на применение силы за собой осталяет государства, заявил спикер МВД Украины Артем Шевченко, комментируя активность организации "Национальный дружины".

"Ребята сделали талантливо снятое и смонтированное видео и получили два дня бесплатного пиара на всех ведущих телеканалах. Пиар — абсолютно политический, поскольку они ассоциируются с одной политической силой. Я не хочу вмешиваться и диктовать, что показывать, а что нет, пусть это будет выбор медийщиков. По моему мнению, это чисто политическая и пиарная история ", — заявил Шевченко в эфире "5 канала", имея в виду ранее появившееся в сети видео якобы драки "нацдружинников" с полицией в Кременчуге.

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"На сегодня, формирований, зарегистрированных в соответствии с требованиями закона, как общественные формирования по охране порядка и государственной границы — примерно 15000. Их регистрирует Министерство юстиции Украины и местные органы власти. Это не значит, что все они делают то, что в них записано — часть из них существует только на бумаге. Я даже не знаю, это формирование, которое смутило многих, зарегистрировано ли оно только представляет из себя общественных помощников правоохранительных органов ", — отметил представитель МВД.

Он также уточнил, что "позиция МВД абсолютно четкая" относительно "Национальных дружин" и любых других подобных организаций.

"Никаких других альтернативных парамилитарных образований быть не может, за порядком следит полиция и Нацгравдия. Все остальные могут существовать в форме общественных организаций, и могут участвовать в охране общественного порядка, государственной границы, но четко в рамках закона. Если они его нарушают — их привлекают к ответственности", — сказа Шевченко.

Спикер МВД подчеркнул, что государство оставляет за собой монополию на применение силы.

"Не надо пугаться, ведь у нас многие пишут о том, что он сильный, мощный и спаситель страны, но это не значит, что так и есть. Единую монополию на применение силы должны иметь государство и государственные институты. Если мы говорим о порядке на улицах, то это полиция и Национальная гвардия. Если общественность хочет помочь, то, согласно закону, может, но исключительно с координацией с полицией и в тех пределах, в которых они прописаны в законе ", — подытожил Артем Шевченко.

В Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.