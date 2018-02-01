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    Мы не боимся применить силу? Эксперт о полномочиях "Нацдружин"

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (145)

    (обновлено: )19611
    Эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук в эфире "ГС" подчеркнул, что члены организации обязаны патрулировать улицы либо государственную границу только вместе с представителями власти.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    Фото Facebook "Национального корпуса"

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. "Национальные дружины" не будут патрулировать улицы с оружием, утверждает координатор организации Игорь Михайленко. А тот факт, что при приеме новых членов у них спрашивают об имеющемся оружии, он объяснил возможным фактом агрессии извне.

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    Организацию создали около года назад, сейчас она насчитывает примерно тысячи человек. По словам учредителей, это бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане. Действуют дружины в 13 городах Украины.

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    Имеют ли право нацдружинники на ношение оружия, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук.

    "Согласно закону, они обязаны патрулировать улицы либо государственную границу только вместе с представителями власти, то есть либо с полицейским, либо с пограничником. Сами они не имеют на это права. Исключение составляет сельская местность. Второе, что они могут использовать во время патрулирования? Меры физического воздействия, то есть просто физическую силу, и средства индивидуальной защиты, которые имеют слезоточивое действие, то есть газовые баллончики. Это максимум, что нацдружинники могут применять в своей деятельности", — отметил эксперт.

    В Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.

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