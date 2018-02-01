Мы не боимся применить силу? Эксперт о полномочиях "Нацдружин"

Фото Facebook "Национального корпуса"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. "Национальные дружины" не будут патрулировать улицы с оружием, утверждает координатор организации Игорь Михайленко. А тот факт, что при приеме новых членов у них спрашивают об имеющемся оружии, он объяснил возможным фактом агрессии извне.

Организацию создали около года назад, сейчас она насчитывает примерно тысячи человек. По словам учредителей, это бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане. Действуют дружины в 13 городах Украины.

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Имеют ли право нацдружинники на ношение оружия, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук.

"Согласно закону, они обязаны патрулировать улицы либо государственную границу только вместе с представителями власти, то есть либо с полицейским, либо с пограничником. Сами они не имеют на это права. Исключение составляет сельская местность. Второе, что они могут использовать во время патрулирования? Меры физического воздействия, то есть просто физическую силу, и средства индивидуальной защиты, которые имеют слезоточивое действие, то есть газовые баллончики. Это максимум, что нацдружинники могут применять в своей деятельности", — отметил эксперт.

В Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.